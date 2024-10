Las reglas no existen para 'Terrifier 3'. Cómo la última locura ultragore de Damien Leone ha arrasado en taquilla rompiendo el sistema de calificación por edades

Si tuviésemos que hablar de un único fenómeno del cine de terror reciente, de esos que ponen patas arriba tanto la industria como la opinión pública, que crecen gracias al boca-oreja y a su viralización en redes sociales, ese sería, fuera de toda dudas 'Terrifier 2'. Pero ojo, porque la continuación de la salvajada ultragore dirigida por Damien Leone promete eclipsar a su predecesora en múltiples aspectos.

Un logro inclasificable

'Terrifier 3' —no se han devanado los sesos con el título— ha debutado en los cines estadounidenses coronando la taquilla con unos arrolladores 21,5 millones de dólares que multiplican por más de 10 la inversión de 2 millones que las productoras independientes Dark Age Cinema y Fuzz on the Lens volcaron en el presupuesto de la última aventura de Art the Clown.

Con esta cifra, el slasher no sólo ha pasado por encima de gigantes como Dreamworks o Warner, cuyas 'Robot salvaje' y 'Bitelchús Bitelchús' han ocupado la segunda y tercera posición respectivamente; también ha hecho historia al convertirse en la segunda película en batir un récord muy peculiar que, hasta el momento, sólo ostentaba Beyoncé.

Para comprender el logro de 'Terrifier 3' debemos sumergirnos por un momento en el sistema de calificación por edades de Estados Unidos. Por aquellas tierras, sólo los estudios miembros de la MPA —Motion Picture Association—, entre los que se encuentran Disney, Paramount, Sony, Warner, Amazon o Netflix, están obligados a enviar sus producciones a la junta de clasificación para recibir un rating.

El caso del largometraje que nos ocupa, producido de forma independiente y distribuido por Cineverse, es muy diferente, ya que su proceso de calificación por edades está sujeto al de CARA —la administración de clasificación y calificación—, que, en última instancia, es voluntario. Por supuesto, dado su contenido explícito, la cinta corría el riesgo de obtener una calificación de NC-17, que prohibe terminantemente la entrada a menores de 18, así que se optó directamente por el estreno sin clasificación.

Esto no significa que no haya habido cierto control de acceso a salas en el país de las barras y estrellas. Según ha indagado The Hollywood Reporter, las cadenas de exhibidores AMC, Cinemark y Regal han dado a 'Terrifier 3' el tratamiento de una película clasificada R, pudiendo acceder a las proyecciones menores únicamente acompañados de sus padres o tutores legales, lo cual no ha impedido que la nueva orgía de sangre y vísceras de Damien Leone haya arrasado con la competencia, convirtiéndose en la segunda producción sin calificar que ha alcanzado el número 1.

Colándose por la puerta de atrás

No obstante, lo verdaderamente gracioso de todo esto lo encontramos cuando nos percatamos de que las cifras de 'Robot salvaje' experimentaron una subida más que notable en su tercer fin de semana en cartel. El motivo, según se está especulando, no sería otro que la compra de entradas para el título de Dreamworks por parte de menores de edad que terminarían colándose en las producciones de 'Terrifier 3' para evitar el control de las salas.

Todo esto gana aún más peso e importancia si analizamos brevemente la campaña promocional del filme. No contar con una calificación de CARA implica la prohibición de emitir anuncios en televisión, limita la proyección de tráilers y, en general, merma las posibilidades de promoción tradicional que, por otra parte 'Terrifier 3' no ha utilizado en ningún momento. En su lugar, ha apostado por vías alternativas como webs especializadas en cine de terror o podcasts.

Chris McGurk, director de Cineverse Corp, ha atribuido el éxito a "un enfoque diferente para encontrar al público y aprovechar todo excepto los medios nacionales", asegurando que "nunca he tenido una película en la que el gasto real de marketing en relación con la taquilla haya tenido esta proporción".

McGurk define el éxito de 'Terrifier 3' como "sencillamente increíble". ¿Se repetirá la locura y dominará también la taquilla española? Para saberlo tendremos que esperar al 31 de octubre, fecha en la que Art the Clown hará de las suyas en nuestras salas de cine, regando con hemoglobina el Halloween de 2024.

En Espinof | Las mejores películas de terror de 2024... por ahora

En Espinof | Las mejores películas de 2024