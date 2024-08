Gratis en streaming la película de superhéroes por la que The Rock peleó durante 15 años, solo para acabar siendo un estrepitoso fracaso

Los llamados "passion projects" los hay de todos los tamaños y colores. A veces es una historia muy personal que el cineasta quiere contar, como Kevin Costner y su 'Horizon', otras es una obra que le inspiró, como la adaptación de 'The Last of Us' que el guionista y fan Craig Mazin pudo sacar adelante.

Pero las ganas que tenga uno de hacer algo no se traducen necesariamente en un buen resultado. Acaba de aterrizar de forma gratuita en RTVE Play uno de los fracasos superheróicos más sonados de los últimos tiempos: 'Black Adam'. Una película que Dwayne 'The Rock' Johnson llevaba queriendo hacer desde 2007 y que cuando se estrenó fue recibida con malas críticas y una mala taquilla.

Una cinta "anti-superhéroes" que se siente igual que las demás

Un par de años más tarde, las razones que se sugirieron tras este fracaso son varias, del ego de Johnson interponiéndose al estudio a simplemente que el personaje no interesase demasiado al espectador medio. Lo cierto es que la cinta no se aleja demasiado de la calidad de otras recientes historias de DC. Una trama farragosa, cameos gratuitos y un elenco al que le falta chispa.

'Black Adam' cuenta la historia del antihéroe/villano de DC conocido por ser uno de los principales enemigos de 'Shazam', un personaje inicialmente planteado para aparecer en la película de este último pero que Johnson quiso separar en su propia historia de origen. El resultado es un blockbuster resultón lleno de referencias que gustarán a algunos fans de la marca, pero que no se aleja de tópicos del género por mucho que quiera ser diferente.

La narrativa plantea la perspectiva del villano, pero en el camino no puede evitar crear las mismas dinámicas que otras historias superheróicas. En lugar de Shazam, el guion pone a Adam a enfrentarse a una liga de superhéroes entera, por lo que el desarrollo de estos personajes se va intercalando con el del propio villano, a ratos incluso restándole protagonismo.

Las críticas no fueron desastrosas, pero sí bastante alejadas de lo que se esperaba de ella. En su crítica para Espinof Randy Meeks lo llamó un "pasatiempo entretenido" que no iba más allá de eso. En otros medios fueron bastante más críticos. En The Observer escribieron: "Hay escenas individuales, momentos de acción individuales e incluso personajes que realmente funcionan, pero en su conjunto, Black Adam es un lío enmarañado y desordenado".

