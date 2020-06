Ya es oficial: la Comic-Con 2020 será por primera vez online y gratuita para todo el mundo

La edición número 50 suponía un número importante para la Comic Con San Diego pero fue cancelada por el coronavirus. Pero ahora, de acuerdo con la página comicbook, la Comic-Con International ha revelado que ahora se celebrará en forma de convención digital gratuita. Un evento online que se celebrará entre los días 22 y 26 de julio, y será accesible en todo el mundo.

Junto a esta noticia, Comic-Con subió a su canal de Youtube uanuncio del evento en el que explica que tendrá paneles sobre películas, series de televisión, videojuegos, cómics... así como muchas otras actividades bajo el título Comic Con at Home, entre ellas, Masquarede, que se rumorea que podría permitir a los cosplayers exhibir sus disfraces online. También habrá un Online Exhibit Hall para ofertar productos exclusivos, promociones y coleccionables de edición limitada que podrán adquirirse por internet, según adelantó periodista Steven Weintraub.

BREAKING: San Diego #ComicCon at Home will be held on the same dates as the previously canceled Comic-Con, July 22-26 and be FREE.



They're promising panels and presentations about comics, gaming, television, film, and a wide variety of topics from publishers, studios, and more. pic.twitter.com/x45hrkPc0U