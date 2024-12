Es uno de los grandes fracasos de taquilla del año, pero esta comedia romántica se estrena en streaming esperando ser la ‘Cualquiera menos tú’ de los conspiranoicos

La comedia romántica ha pasado una época muy dura al estar relegada casi por exclusiva al streaming, teniendo que esperar a que llegase algún que otro éxito inesperado para seguir mostrando su viabilidad en salas de cine. El fenómeno de ‘Cualquiera menos tú’ es un gran ejemplo de cómo puede conseguirse un éxito viable si se coloca bien.

Y como muestra ‘Cualquiera menos tú’, no hace falta ser extraordinaria para conseguir triunfar. Las plataformas de streaming, que son las que más provecho le sacan, apuestan a menudo por ellas, y debería ser parte de su estrategia si quieren asentarse en la industria del cine. Pero con fracasos como el de ‘Fly Me to the Moon’ igual se les quitan las ganas.

Hasta la luna

Scarlett Johansson y Channing Tatum protagonizan esta comedia romántica de época que parece especialmente dirigida a los que creen que el vídeo del aterrizaje en la luna se falseó y lo dirigió Stanley Kubrick. La película la dirige Greg Berlanti y, tras pinchar de manera notoria en cines, se estrena ya en streaming a través de Apple TV+.

La imagen pública de la NASA está por los suelos mientras el director de lanzamiento Cole Davis sigue apagando fuegos para conseguir el objetivo de pisar la luna. Para solucionar el problema, gente del gobierno contrata a Kelly Jones, una prodigio del marketing, para hacer más atractivo el proyecto del Apolo 11 antes de que despegue. Las estrategias de la publicista generarán roces con el director del proyecto.

Aunque decir que se generan roces es una manera muy generosa de exponer una película donde existe realmente poco conflicto, o los que tiene se los fabrica. Aunque todos sabemos las reglas de la comedia romántica comercial, y cuáles son el destino y hasta algunas paradas, hay una mezcla de tensión y química que ayuda a mantener el interés mientras se ve.

‘Fly Me to the Moon’: amor prefabricado

No es algo que se aprecie en ‘Fly Me to the Moon’, donde las interacciones son muy de manual y ya parece tan preestablecido todo que resultan trámites hasta llegar al punto final. Y tampoco se hace mucho por hacer más interesantes los puntos medios, la creación de química entre los personajes, o incluso una trama de “suspense” que realmente no va a ninguna parte.

Un humor a medio cocinar, unos actores que no van muy bien juntos y se les nota encorsetados, una dirección plana con una fotografía extremadamente televisiva (aunque Berlanti ha trabajado más en tele que en cine, por lo que tiene sentido). Que esta película haya resultado tan cara (100 millones de presupuesto) que un éxito resultase inviable sólo se entiende desde el clásico sobrepago de las plataformas que hacen para compensar la falta de estreno en cines. Por desgracia, hace un increíble despliegue de la nada.

