Christian Bale se convierte en Frankenstein en las primeras imágenes de 'The Bride'. La nueva película de Maggie Gyllenhaal pinta cada vez mejor

El pasado verano de 2023 supimos que Maggie Gyllenhaal, que debutó en la dirección de la mano de Olivia Colman con la celebrada 'La hija oscura', ya se encontraba trabajando en su segundo largometraje detrás de las cámaras. El proyecto, con una pinta de lo más interesante, se titula 'The Bride' y promete una vuelta de tuerca de lo más interesante al mito de Frankenstein.

FrankenBale

Pues bien, después de abandonar el nido de Netflix, la producción terminó aterrizando en Warner Bros. y, lo que es más interesante, nos ha permitido echar un primer vistazo a sus protagonistas Jessie Buckley y Christian Bale, caracterizados como el monstruo de Mary Shelley y su icónica novia para una prueba de cámara.

No obstante, si algo me llama la atención de la publicación compartida por Gyllenhaal en su cuenta de Instagram, eso es la imagen de la claqueta en la que figura el nombre de Lawrence Sher, director de fotografía nominado al Oscar por su fantástico trabajo en la 'Joker' de Todd Phillips —¿en qué me iba a fijar si no?—. Sin duda, un fichaje de lujo que aumenta el interés sobre el título.

'The Bride', que contará con Penélope Cruz, Peter Sarsgaard y Anette Bening acompañando a Bale y Buckley, se ambienta n la Chicago de los años 30 para contarnos la historia del personaje de esta última, que es revivida después de ser asesinada y que iniciará un movimiento social radical mientras busca una relación romántica para sorpresa de sus creadores.

La película llegará a nuestras salas de cine el 3 de octubre de 2025, fecha lo suficientemente lejana como para que se vea sujeta a algún que otro cambio.

