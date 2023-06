Marvel cambia el título de 'Capitán América 4' y deja caer el regreso de HYDRA (si es que alguna vez se fue)

"Ahora podemos ver un nuevo mundo. Un mundo en el que hay una posibilidad real de un nuevo orden mundial". Fue George Bush el que, después de la Guerra Fría, utilizó el término New World Order por primera vez, y por su contexto quizá no es el jardín en el que Marvel quiera meterse. Por eso tiene sentido que el título de la nueva película del Capitán América haya cambiado a 'Brave New World'... aunque los más marvelitas no dejen de sorprenderse por lo que implica.

Hail Hydra

'Brave New World' fue una pequeña colección de cinco números que formó parte del evento 'Imperio Secreto' donde veíamos a diferentes superhéroes reaccionando a la idea de que Steve Rogers fuera un agente dormido de HYDRA, y que desembocó en la primera gran etapa de Sam Wilson como Capitán América. Obviamente aquí no vamos a tener un clon de Chris Evans pasándose al bando de los malos, pero deja caer que la trama general quizá tenga que ver mucho con el grupo villanesco.

La noticia la hemos sabido como parte de una foto que Anthony Mackie ha colgado en Instagram donde se le ve charlando tranquilamente con Harrison Ford y donde dice "¡Gracias por la sabiduría en el plató y las risas, amigo mío! No puedo esperar a hacerlo de nuevo". El 3 de mayo de 2024 saldremos de dudas en un panorama que cada vez es más inusual para una Marvel que durante años se ha acostumbrado a ganar constentemente.

Para entonces ya habremos visto también 'The Marvels' en un inusual parón de la empresa que puede deberse a la famosa "fatiga superheroica" que 'Guardianes de la Galaxia vol.3' y 'Spiderman: cruzando el multiverso' no parecen haber notado en absoluto. ¿Apetece volver a ver el escudo, las barras y las estrellas?

