"Va a ser mejor que la primera": 'Dune, parte 2' presenta sus primeras imágenes, y promete ser aún más grande y épica

Denis Villeneuve hizo un truco de magia en 2021 al adaptar una obra que desde que David Lynch fracasara en su intento se había considerado inadaptable: 'Dune' fue un éxito que recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo, suficiente para que Legendary y Warner Bros aprobaran su segunda parte. Ahora podemos ver las primeras imágenes de mano de Vanity Fair y tranquilizarnos al comprobar que todo sigue en orden en Arrakis.

Si te pica pues te Arrakis

Villeneuve ha querido dejar claro, antes de nada, que esta no es una secuela, sino una continuación: vamos, que la manera correcta de verla sería pegada a la película de hace un par de años. En 'Dune: Parte 2' veremos a Paul Atreides convirtiéndose en un Fremen, aprendiendo a domar un gusano de arena y vengar a su familia de la mano de nuevos y viejos aliados (y enemigos).

"De lo que he visto en los sets de rodaje, leyendo los guiones, estando ahí y viendo al reparto, creo que va a ser mejor que la primera, y adoro la primera", ha declarado Rebecca Ferguson. No es la única que crea expectación con la película: el propio Villeneuve ha comentado que "La primera Dune era un entremés y esta es el plato principal. La parte 2 tiene más acción, es una película de guerra épica mucho más grande". Tanto, que se ha rodado entera con cámaras IMAX. Casi nada.

Eso sí, el hecho de que sea una película de guerra no le ha impedido también acercarse al trato más humano de los personajes, sobre todo de los interpretados por Timothée Chalamet y Zendaya: "Le decía a mi equipo, 'Lo más importante es esa chispa, la relación entre ambos personajes'. Si no capturamos eso, si no lo tenemos en pantalla, no hay película. El epicentro de la historia es esa relación". El 3 de noviembre podremos salir de dudas sobre quién merece vivir y morir en la galaxia.

