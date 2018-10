'Wonder Woman 1984' retrasa su estreno siete meses y llegará a los cines en verano de 2020

Warner ha decidido mover su caballo ganador más de medio año y retrasará el estreno de la secuela de su éxito mundial 'Wonder Woman', enviándola lejos de otros estrenos rivales como la nueva entrega de 'Terminator' o la película sobre el erizo azul de Sega 'Sonic the Hedgehog'.

A menos que Marvel acelere para conseguir algo enorme para esas fechas veraniegas de 2020, algo del calibre de 'Black Panther 2' (que no será el caso), el verano que se presenta para la mujer maravilla es significativamente ligero. Las clásicas dos películas mensuales que no pueden faltar de Dwayne Johnson ('Red Notice', curiosamente con Gal Gadot, y 'Jungle Cruise'), la secuela de 'Top Gun' y seguramente las de títulos como 'A Quiet Place', 'Godzilla vs. Kong', 'Maleficent' y 'Minions' serán sus competidores estivales.

Esto también le da a la franquicia de DC Films un respiro. Suponiendo que 'Aquaman' funcione estas navidades y 'Shazam!' resulte cuanto menos encantadora para la juventud, WB comenzaría a encadenar éxitos, puesto que después llegaría de la película Joker con Joaquin Phoenix para junto con otros lanzamientos importantes (lo que sea que hagan con 'The Conjuring', 'Godzilla 2', 'La LEGO película 2', 'It: Chapter Two'...).

Y luego, su pizarra de DC Films de cara a 2020, que ya tiene a las 'Birds of Prey' de Cathy Yan (protagonizada por Margot Robbie como Harley Quinn) añadiría ahora la guinda de 'Wonder Woman 1984'. Podría ser que, por primera vez en unos cuantos años, las cosas empezaran a salir bien para la casa de Bugs Bunny. 'Wonder Woman' recaudó más de 800 millones de dólares en todo el mundo y se ha convertido en el buque insignia del Universo DC.