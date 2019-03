De Supergirl a Capitana Marvel: nueve justicieras que marcan el camino de las superheroínas en el cine

'Capitana Marvel' hace que no dejemos de hablar de superheroínas aunque, posiblemente, hay muchas menos películas protagonizadas por mujeres con poderes o enmascaradas de las que crees. Incluso cuando a veces, como en 'Kick-Ass' o 'Batman vuelve', lo mejor de la función sea una supermujer (o superadolescente), que destaca entre todos los demás personajes por su carisma pese a haber sido planteada como comparsa del héroe.

Traemos por eso un listado de superheroínas que son capaces de dar la réplica perfectamente, con su nombre en el título o no, a los supuestos protagonistas de la función. Vengadoras implacables o diosas de carne y hueso, ninguna de estas mujeres necesita ayuda del tiparraco enmascarado de turno. Nos hemos centrado, eso sí, en mujeres con poderes o bien en aventureras disfrazadas y nombre rimbombante, lo que deja fuera a señoras tan de armas tomar pero que se nos iban de las manos como Tank Girl o Barb Wire.

Estas son nuestras superheroínas favoritas. Por la paridad del trompazo justiciero.

Supergirl (1984)

Dirección: Jeannot Szwarc

Reparto: Helen Slater, Faye Dunaway, Peter O'Toole, Mia Farrow, Simon Ward, Hart Bochner, Peter Cook, Brenda Vaccaro

Un endeble intento de aprovechar la fama de Superman en los ochenta que llega tarde, cuando la franquicia original ya empieza a afrontar su decadencia (la tercera entrega se había estrenado ya) y que apenas aporta elementos de interés más allá de ponerle falda al kriptoniano visitante e imitar sus rasgos definitorios por entonces. Desde lo más evidente (un montón de planos de vuelo y más vuelo, levantar maquinaria pesada, humor tipo forastero en tierra extraña) a lo más anecdótico (actores carismáticos para ancestro -O'Toole- y rival -Dunaway-, guiños sin mucho fuste -la Zona Fantasma-)... El resultado es solo para completistas DC, pero su carácter fundacional, como mujer protagonista de un título superheroico, es indiscutible.

Batman vuelve (Batman Returns, 1992)

Dirección: Tim Burton

Reparto: Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Michael Gough, Michael Murphy

Catwoman ha hecho acto de presencia en distintas películas, a veces como comparsa e interés romántico de Batman, como aquí o en 'El caballero oscuro: La leyenda renace'. Y en otra ocasión -que quizás ha liquidado las posibilidades de verla de nuevo en solitario-, con la desnortada pero bastante más potable de lo que se suele decir 'Catwoman', una película tan consciente de su demencia que resulta complicado hasta ponerla a caldo.

Pero la mejor Catwoman, la más sugestiva sin necesidad de recurrir al erotismo chanante, la que tiene un lado oscuro más acentuado es la Michelle Pfeiffer de 'Batman vuelve', una película absolutamente volcada en sus villanos, ya que tanto ella como El Pingüíno son los auténticos protagonistas de esta rarísima secuela, más un espectáculo de freaks que aventura de superhéroes. Michelle Pfeiffer, con la ayuda del mayúsculo diseño sadomaso de su traje, encarnó a una antiheroína capaz de espetarle al héroe de la función, cuando esa actitud resultaba casi revolucionaria, que tampoco se lo tuviera tan subidito.

Elektra (2005)

Dirección: Rob Bowman

Reparto: Jennifer Garner, Goran Visnjic, Kirsten Prout, Will Yun Lee, Cary-Hiroyuki Tagawa, Terence Stamp

Terrible desbarajuste que echa a perder uno de los personajes más queridos de la mitología circundante a Daredevil, con una película que ni entiende bien qué hace atractivo a esta asesina a sueldo ninja ni es capaz de plantear una película de acción marcial competente. Estéticamente sosísima -cuando no directamente fea-, de guión torpe y lento, escenas de acción muy deficientes y una Garner inadecuada, el personaje brilló algo más en la previa y decente 'Daredevil'. Aunque teniendo en cuenta lo poco lucida que estuvo Elodie Yung en el 'Daredevil' de Netflix al encarnar al personaje, está visto que Elektra parece víctima de un maleficio chino.

Las supernenas: La película (The Powerpuff Girls, 2002)

Dirección: Craig McCracken

A día de hoy, la única película protagonizada por un grupo de superhéroes íntegramente femenino, pero bien merecido que tiene este trío su papel de pioneras. Aún hoy, algo menos de dos décadas después de su triunfo mainstream, sigue muy actual el diseño icónico, la animación minimalista y el humor para todos los públicos (literalmente: puede chiflar a niños tanto como a adultos) que caracterizó a la Cartoon Network de esta época, y que encontró su perfecta plasmación en las Supernenas. La película no es más que un episodio al uso de la serie en formato largometraje, pero su significativo valor fundacional es indiscutible.

Mi súper ex-novia (My Super Ex-Girlfriend, 2006)

Dirección: Ivan Reitman

Reparto: Uma Thurman, Luke Wilson, Anna Faris, Stephen Graham, Wanda Sykes, Rainn Wilson

Un estupendo reparto (¡quién podría decir que una película con Anna Faris y Rainn Wilson a bordo podría tener tan poca gracia!) para una película que satiriza el entonces aún emergente mundo superheroico, ya que aún faltaban seis años para 'Vengadores' pero los tics de 'Spider-Man' o 'X-Men' eran bien conocidos por el público. Bastante poco original en su planteamiento de una comedia romántica en clave de superhéroes y con algunos ramalazos misóginos algo escandalosos, brilla cuando se disparata, como el gag del tiburón volador como ataque a una nueva novia del protagonista. En general, queda muy por debajo de sus posibilidades.

Super (2010)

Dirección: James Gunn

Reparto: Rainn Wilson, Ellen Page, Liv Tyler, Kevin Bacon, Gregg Henry, Michael Rooker, Andre Royo, Nathan Fillion

Aunque el protagonista sea aquí un héroe masculino (con dramas y romances muy de hombre, además), traemos 'Super' hasta aquí por la perversa sensibilidad con la que describe al delicioso personaje de Libby (Ellen Page), sidekick del héroe escrito por Gunn con mucha mala baba. Poniendo en solfa las dinámicas que se establecen entre héroes y pupilos, claramente con Batman en el centro de la diana, esta película de héroes patéticos y sin poderes se ve reforzada por la poderosa humanidad con la que se describe la relación entre los dos protagonistas.

No es de de extrañar que el invento proceda de un James Gunn inmediatamente previo a encargarse del éxito sorpresa de Marvel 'Guardianes de la Galaxia'. Esta película y su secuela son, posiblemente, las películas de la productora con personajes femeninos más interesantes, muy por encima de 'Vengadores' y en las que las heroínas van más allá de ser meras versiones con trajes ajustados de sus contrapartidas masculinas: Gamora, Nébula, Mantis...

Kick-Ass: Listo para machacar (2010)

Dirección: Matthew Vaughn

Reparto: Aaron Taylor-Johnson, Chloë Grace Moretz, Christopher Mintz-Plasse, Nicolas Cage, Mark Strong, Lyndsy Fonseca

En una onda similar a 'Super' (se estrenaron el mismo año, aunque el impacto de la película de Gunn fue mucho menor) podemos ubicar a 'Kick-Ass' y su incomparable Hit-Girl, interpretada por Chloë Grace Moretz en las dos películas inspiradas en los comics de Mark Millar. Su papel es aún más secundario que el de Ellen Page en 'Super', pero su observación de la naturaleza de los sidekicks es igual de maliciosa (sin llegar a los extremos del cómic original, donde consumía cocaína para combatir... sin saberlo).

Hit-Girl es una chica absolutamente normal, salvo por el hecho de que su padre, un vigilante enmascarado (magistralmente interpretado por Nicolas Cage en pleno modo Batman) le ha entrenado para ser un arma letal en miniatura. Completamente abstraída de la realidad, es una buena reflexión sobre los "compañeros" de los héroes, a los que añade un toque extra debido a su corta edad y a ser una chica, en una divertida reflexión sobre las convenciones del género.

Wonder Woman (2017)

Dirección: Patty Jenkins

Reparto: Gal Gadot, Chris Pine, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Eugene Brave Rock

Una de las películas más destacadas del Universo DC hasta la fecha, y una que quizás por su condición de partir de un lienzo en blanco (primera producción de superheroínas DC, recuperación de Wonder Woman tras décadas alejada del audiovisual, distanciamiento de la enrarecida atmósfera autorecurrente de Batman y Superman) se ha ganado un puesto histórico en el género. También trajo un bienvenido aire de ligereza a los oscuros universos de sus contrapartidas masculinas, y quizás inspirada en los admirables éxitos televisivos de The CW (la propia 'Supergirl' en cabeza), renovó el tono de las películas DC, posibilitando producciones como 'Aquaman' o 'Shazam!'.

Por desgracia, 'Wonder Woman' no es redonda: un tramo inicial estupendo, lleno de amazonas, conversaciones banales sobre caballos y horizontes y notables secuencias de acción es traicionado por los Códigos De Siempre Del Cine De Superhéroes. Esto es, el romance de rigor (qué necesidad), la falta de concisión narrativa y un villano CGI en una de las peores conclusiones del cine de superhéroes reciente. Aún así el saldo es muy positivo, y su intención de ventilar el hipermasculino cine de género, más que saludable. Esperemos que no tarden en llegar los frutos.

Wonder Woman volvería en 'Justice League', único (y fallido) intento de DC de estructurar un universo coherente a lo Marvel con una película "de equipo" que no transpira por ninguna parte la sensación de compenetración y de diálogo entre héroes que sí hay en 'Vengadores' de forma mucho más orgánica. La otra excepción: 'Watchmen', fuera del Universo DC habitual y con una presencia femenina (Malin Akerman como Espectro de Seda II) con matices algo traicioneros al original.

Capitana Marvel (Captain Marvel, 2019)

Dirección: Anna Boden, Ryan Fleck

Reparto: Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Gemma Chan, Lee Pace, Mckenna Grace, Clark Gregg

Pese a que acumula una serie de elementos muy prometedores (desde todo lo relacionado con el flerken Goose a sus dos protagonistas -Larson y Jackson-, que prometen una buddy movie noventera que nunca termina de aterrizar) esta primera película Marvel con superheroína al frente no cuaja del todo. El problema, más que en el personaje, está en una estética desganada, oscura y sin personalidad, que se transmite tanto a los escenarios (¡un almacen vacío y una nave espacial random, a estas alturas!) como a las escenas de lucha, confusas y poco originales.

Aún con todo, como película con superheroína al frente funciona moderadamente bien, sobre todo gracias a un mensaje de empoderamiento femenino bien hilado y perfectamente integrado en la trama (¿sabes todas esas historias de guerras intergalácticas en las que la especie humana supera los obstáculos porque lo lleva en su naturaleza?... pues en realidad habla de las mujeres humanas). Y se debe también a una Brie Larson perfecta, capaz de inyectarle a su personaje un humor sutil y muy bienvenido y alejado de los cansinos códigos de la superheroína sexy.

Es justo reconocerle también el mérito a 'Ant-Man y La Avispa', que ya puso una superheroína Marvel en primera fila antes que 'Capitana Marvel'. En esta estupenda y ligerísima comedia con poderes, entre la rom-com y el thriller ligero, Paul Rudd y Evangeline Lilly demuestran una estupenda compenetración en una aventura llena de gags gloriosos y que solo se ve perjudicada por un exceso de metraje algo plomizo.

Es curioso que tanto La Avispa como Capitana Marvel sean de momento la punta de lanza de Marvel de sus superheroínas en pantalla, tratándose de personajes que no habían tenido papeles anteriores en el MCU (no tanto en los comics: Carol Danvers tiene una larga trayectoria en papel, y La Avispa llegó a comandar los Vengadores). Aún así las películas Marvel están bien servidas de personajes femeninos fuertes, a veces más interesantes que los masculinos: no es el caso de una Viuda Negra siempre sosa en las películas de los Vengadores, o una Bruja Escarlata que merecía más atención. Pero sí sucedió en las producciones de los X-Men con personajes como Tormenta, Pícara (en todos los casos muy inferiores a sus precedentes impresos), Mística o Jean Grey, que protagonizará -ahora sí- la última película mutante de Fox, 'X-Men: Fénix Oscura'

