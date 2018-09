Aquí está el tráiler de 'X-Men: Dark Phoenix', la entrega final de la saga, con Jessica Chastain como villana

¡Vuelven los X-Men por última vez! Aquí tenemos el esperado primer tráiler de 'Dark Phoenix', la entrega final de la saga mutante tal y como la conocemos. Recordemos que los derechos de los personajes vuelven a Marvel tras la venta de Fox a Disney así que tarde o temprano se anunciará un reboot con los X-Men compartiendo universo con los superhéroes que sobrevivan al final de 'Vengadores 4'.

Inicialmente se anunció el estreno para noviembre pero la fecha se retrasó para poder rodar nuevas escenas (al igual que el spin-off 'Los nuevos mutantes'); la podremos ver en febrero de 2019. Como ya sabíamos, la nueva entrega vuelve a contarnos parte de la trama de 'X-Men 3: La decisión final', con Jean Grey convertida a su pesar en la mayor amenaza para sus amigos. En lugar de Famke Janssen tenemos a Sophie Turner, que ya encarnó a Jean en la decepcionante 'Apocalipsis'.

Una vez más, la franquicia X-Men cuenta con un reparto espectacular: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters y la ya mencionada Turner actúan en esta 'Dark Phoenix. Sin duda, la gran novedad es el fichaje de Chastain como la nueva villana, y esta vez parece que podremos disfrutar de su trabajo, a diferencia de lo que pasó con Oscar Isaac en la anterior entrega.

El tráiler tiene momentos emocionantes y el elenco es una razón más que suficiente para interesarse por el film, pero da la sensación de que no va a aportar nada que no hayamos visto antes. Ojalá me equivoque... De momento no me tranquiliza mucho que Simon Kinberg se haya ocupado de la puesta en escena. Debuta aquí como director tras ser guionista y productor de títulos como 'Jumper', 'Esto es la guerra', 'X-Men: Apocalipsis' o el reboot de 'Cuatro Fantásticos', entre otros títulos.