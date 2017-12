Aquí están las primeras imágenes de 'X-Men: Dark Phoenix', ¿el final de una era?

Mientras estamos todos pendientes de la posible venta de Fox a Disney, lo cual aumentaría la plantilla de superhéroes de Marvel, nos llegan vía EW las primeras imágenes oficiales de 'X-Men: Dark Phoenix'. La continuación de la fallida 'X-Men: Apocalipsis' podría poner punto y final a la saga cuando se estrene en noviembre de 2018.

Lo más llamativo de las fotos es que ofrecen un primer vistazo al aspecto de Sophie Turner como Fénix Oscura y al de Jessica Chastain como la nueva villana, que de momento se mantiene en secreto (aunque los rumores apuntan a que se trata de Lilandra). También podemos ver a otras estrellas de la franquicia, como Michael Fassbender, James McAvoy o Jennifer Lawrence, y al director, el debutante Simon Kinberg.

Kinberg ha sido guionista y productor de la saga, además de participar en el desastroso reboot de 'Cuatro Fantásticos'. Afirma que llevaba tiempo queriendo pasarse a la dirección y que fue un miembro del reparto quien le terminó de convencer: "Sinceramente, la persona que de verdad quería que yo dirigiera era Jen Lawrence. Tiene el crédito o la culpa, dependiendo de cómo resulte".

En una imagen podemos ver un entierro y Lawrence afirma que este film es más dramático y está más centrado en los personajes que los anteriores: "Yo calificaría 'Dark Phoenix' como un drama. Tenemos grandes escenas de acción y vamos al espacio como en los primeros cinco minutos de la película. Así que definitivamente es excitante pero, emocionalmente, todos estos personajes están dando los mayores y más extremos saltos que han dado en toda la serie".

Por su parte, Chastain da una pista sobre la psicología de su villana: "Simon y yo hablábamos del personaje y yo decía: 'No dejo de pensar en el veterinario que te dice que necesitas sacrificar a tu perro'. Hay algo muy clínico en el personaje". Quedamos con ganas de ver el tráiler... Aunque la historia de los X-Men termine con esta entrega (lo cual está por ver), Fox tiene en marcha otros proyectos para seguir exprimiendo a los mutantes en la gran pantalla: el spin-off 'Los nuevos mutantes' ('The New Mutants') y la secuela de 'Deadpool'.