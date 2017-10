Sorprendente tráiler de 'Los nuevos mutantes': un spin-off de terror de la saga X-Men

Aunque no es uno de los mejores adelantos que hemos visto este año, desde luego es uno de los más sorprendentes. Al ritmo de 'The Wall' de Pink Floyd, aquí tenemos el primer tráiler de 'Los nuevos mutantes' ('The New Mutants'), un nuevo spin-off de la saga 'X-Men' pero con la novedad de un acercamiento al género de terror, algo que en principio lo hace muy interesante.

Alice Braga, Maisie Williams —'Juego de Tronos'—, Anya Taylor-Joy —'Múltiple' ('Split')—, Charlie Heaton —'Stranger Things'—, Henry Zaga —'Por trece razones'— y Blu Hunt —'The Originals'— lideran el reparto de la película. De momento, la brevísima sinopsis oficial distribuida por Fox sólo nos aclara lo siguiente: "Descubre la historia de LOS NUEVOS MUTANTES, un equipo de mutantes compuesto por los primeros graduados de la escuela de Charles Xavier".

Vídeo con el tráiler subtitulado:

Vídeo con el tráiler en español:

La historia se centra en cinco jóvenes mutantes, atrapados en un recinto que pensaban que era un hospital. Mientras descubren sus habilidades, luchan por escapar de los pecados de su pasado y salvarse a sí mismos... El tráiler me ha recordado a la estupenda 'Legion', serie también de Fox sobre un hombre que descubre que no está loco, que en realidad es un superhéroe. En su mezcla de géneros había momentos muy inquietantes, me alegra que hayan trasladado eso al cine.

'Los nuevos mutantes' se estrena el 13 de abril de 2018. La dirección corre a cargo de Josh Boone —'Un invierno en la playa' ('Stuck in Love'), 'Bajo la misma estrella' ('The Fault in our Stars')—, que hasta ahora no había realizado ningún film de terror.