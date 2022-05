"Aquí lo que no se puede hacer es ganar": Massiel se sincera sobre su experiencia en Eurovisión

En plena semana eurovisiva, una nueva voz se une a debatir sobre el festival: Massiel, una de las dos únicas vencedoras españolas (junto a Salomé) en Eurovisión, compartió su experiencia en 'La noche D' (La 1), comentó su deseo de que ganara Ucrania y criticó duramente que su paso por el festival no mejoró su carrera sino que la dificultó.

"No te lo perdonan"

Massiel ganó Eurovisión en 1968 con el recordado 'La, la, la', para el que ni siquiera fue la primera opción. En su momento, fue Serrat el elegido para interpretarlo pero finalmente descartado por querer cantarlo en catalán. La cantante fue contactada 11 días antes del festival y su victoria fue del todo inesperada (incluso para la propia Massiel, que se fue a pasear para no ponerse nerviosa y tuvieron que venir a avisarla de que tenía que volver a cantar).

En el programa de La 1, junto a otras caras televisivas como Rosa López, Azúcar Moreno o David Fernández "Chikilicuatre", Massiel habló abiertamente de las repercusiones negativas que tuvo en su vida profesional: "Mi carrera habría sido mejor. Once meses después de Eurovisión hice Bertol Brech, después hice Shakespeare… si no hubiera venido a Eurovisión, ahora mismo estaría en América, porque no habría vuelto. Y no se habría metido nadie conmigo".

Pese a que la cantante no se arrepiente de haber concursado por España en Eurovisión, denuncia que, tras su victoria, fue censurada por TVE: "Ganar Eurovisión es jodido, porque luego no te lo perdonan nunca. Aquí lo que no se puede hacer es ganar".

La gala final de Eurovisión se emitirá en La 1 este sábado 14, donde se verá si Chanel se lleva la victoria y pasa a la historia como otra de las pocas vencedoras españolas.