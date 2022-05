Eurovisión 2022: así fue el tercer ensayo de Chanel que la confirma como una de las grandes favoritas para ganar el festival

Con todos los ojos puestos en Eurovisión, sigue la cuenta atrás para esa gala final en Turín, en la que se desvelará si se cumplen las quinielas o se producen resultados inesperados. Por su parte, los candidatos continúan los ensayos, calentando motores para el esperado Festival de la Canción.

Chanel, la representante de España, ha vuelto a causar furor con su tercer ensayo en el Pala Olímpico de Turín. De nuevo, la coreografía ha presentado una serie de modificaciones, si bien no tan llamativas en relación con lo visto en el segundo ensayo.

De dichos cambios se mantienen las trompetas y el baile latino, así como el abanico. En este ensayo, se ha percibido una mayor coordinación en los pasos del equipo de baile, formado por Pol Soto, Exon Arcos, Josh Huerta, María Pérez y Raquel Caurín, además de la propia Chanel, cuya habilidad para cantar y bailar al mismo tiempo luce especialmente en la parte del dance break.

Las mejoras también incluyen el vestuario de los bailarines, al que Raúl Amor, figurinista de RTVE, ha añadido más pedrería. Chanel, por su parte, sigue luciendo el mono negro y la chaqueta de cuero diseñados por Palomo Spain con 50.000 quilates de swarowski.

"He estado muy concentrada. Quiero verme. Ha sido increíble" comentaba Chanel sobre el ensayo. La cantante de 'SloMo' sigue en el top 5 de favoritas a ganar el certamen y Chanel asegura: "Obviamente va a haber cosas nuevas que la gente no ha visto".

Prensa y público han reaccionado muy positivamente a la actuación de Chanel y así lo han demostrado en redes:

🇪🇸 We have no words. 🔥 #eurovision pic.twitter.com/jVy7epDBch