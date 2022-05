Eurovisión 2022 | Chanel realiza cambios en la coreografía y se muestra preocupada por el orden de la gala: "Yo siempre primera, nunca secondary"

Ya falta menos para que llegue la esperadísima gala de Eurovisión el 14 de mayo. El festival ha tenido que afrontar la pérdida de parte de su escenario principal (bautizado como "The Sun Within" por su artista, Francesca Montinaro), que ha sufrido problemas técnicos irreparables (o al menos, no a tiempo para el próximo sábado) y que ha supuesto para muchos de los representantes de los distintos países la modificación de sus coreografías en menos de una semana.

Cambios en la coreografía

Por su parte, la representante de España, Chanel Terrero, mostró en los últimos ensayos varios cambios en su tema, 'SloMo', que difieren bastante de su versión presentada en el Benidorm Fest. Entre las modificaciones de esta nueva versión está la incorporación de trompetas (para remarcar los orígenes cubanos y españoles de la cantante) y pasos de baile latinos en la parte final de la canción.

A esto hay que sumar las posibilidades del nuevo escenario: nueva iluminación y diferentes movimientos de cámara, que remarcan la fuerza de la canción y hacen aún más espectacular si cabe el efecto slow motion del que habla la canción.

Chanel se muestra entusiasmada con los cambios: "Estamos muy felices pero no vamos a parar de trabajar y perfeccionar para hacer la mejor actuación el 14 de mayo". También ha comentado que "No hay agua en el escenario porque está prohibido. Me encantaría bailar a modo 'Flashdance' pero no es posible. Pero hay lluvia".

¿Malas noticias?

Lo que no le convence tanto es el orden en el que finalmente saldrá en la gala de Eurovisión. En el momento de coger el papel de la urna que decide por azar cuándo sale cada participante, a Chanel le salió el de "Primera mitad" ante lo que comentó: "Este no me gusta... Es un sueño. No ha pasado".

Esto tiene que ver con uno de los mitos más extendidos sobre el programa, según el cual los ganadores suelen ser los que actúan en la segunda mitad de la gala. "Yo siempre primera, nunca secondary" bromeó citando su propia canción.

También se sabe que el vestido que llevará Chanel en la gala final es una creación del famoso diseñador Palomo Spain que ha definido el proceso de creación de este vestuario como "intenso y a contrarreloj" y cuya idea principal es "una mujer empoderada y con mucha fuerza". "Me he inspirado en ella y en la fuerza que representa" añade.

Eurovisión, que cuenta en su presupuesto con un total de 637.984,18 euros de capital español, celebrará su gala final el 14 de mayo en Turín (Italia) y será retransmitida por La 1 a tiempo real.