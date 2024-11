El imprescindible parque temático de Studio Ghibli tiene otro incentivo para los fans: proyectar la desconocida secuela de uno de sus grandes clásicos

Si estabas planeando una visita a Japón en los próximos meses o tienes la suerte de vivir por allí, el precioso Ghibli Park es ahora una una propuesta aún más atractiva. Como incentivo para aumentar las visitas en los meses más parados, se preparan para hacer proyecciones muy especiales del estudio.

Será durante desde el 14 de diciembre y hasta el 31 de enero cuando el parque muestre diariamente 'Mei and the Kitten Bus'. Si su nombre no te dice nada es normal. Es la desconocida secuela de 'Mi vecino Totoro', un cortometraje de 13 escrito y dirigido por el propio Miyazaki y dedicada a un público más infantil. Y un pequeño relato adorable que nos muestra la versión bebé del famoso Gatobús. Se trata además de la única secuela que Ghibli ha hecho.

No es el el único corto de este tipo que existe, hay unos diez que hasta ahora solo se han proyectado en el museo de Ghibli en Tokyo. Si bien 'Mei and the Kitten Bus' es el más popular de todos por su conexión con la historia y el universo de Totoro, cualquiera de ellos es un visionado realmente exclusivo que solo en ocasiones contadas ha salido de Japón. Este último actualmente solo está también disponible en la plataforma Mubi.

El parque es una visita obligada en Japón de cualquier manera

Localizado en la prefectura de Aichi y abierto desde 2022, Ghibli Park es una parada obligatoria tanto para fans de la obra del estudio como de los parques temáticos. A pesar de no contar con atracciones tradicionales, el lugar es una fantasía inmersiva que se jacta de su mentalidad ecológica, buscando la misma armonía natural que las películas del estudio y con iniciativas como vehículos eléctricos para moverse por el parque.

La atracción principal es Ghibli’s Grand Warehouse, una exhibición llena de recreaciones de las películas de Miyazaki y un espacio ideal para fotografías, con paradas como poder montarse en el mítico vagón de 'El Viaje de Chihiro' o ver a Ponyo surcando las olas. Junto con la ya mencionada proyección especial, el parque también prepara estos meses su decoración navideña, basada este año en 'El castillo ambulante'.

Imagen: Samurai Matcha

