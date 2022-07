El parque temático de Studio Ghibli abrirá sus puertas este mismo año y promete ser espectacular

Si planear un viaje a Japón ya puede ser estresante con la cantidad de cosas que hay por ver, se nos suma una más a la lista: el parque temático de Studio Ghibli. El legendario estudio de anime sigue al pie del cañón preparando sus próximos proyectos animados, incluyendo la (¿supuesta?) última película de Hayao Miyazaki, pero mientras tanto, el parque temático promete ser una experiencia fabulosa para los fans de Ghibli.

Ghibli Park está ahora mismo en construcción pero ya se han dejado ver algunas de las zonas. Ha habido ciertos retrasos en cuanto a su apertura pero cada vez vamos conociendo más detalles sobre el impresionante parque temático.

El parque temático de Ghibli se está construyendo en la Prefectura de Aichi, cerca de la ciudad de Nagoya en la zona central de Japón. En el espacio donde ahora mismo se está construyendo ya se celebró en 2005 una Feria Mundial donde Ghibli contribuyó levantando una réplica de la casa de Mei y Satsuki de 'Mi vecino Totoro'.

Según han explicado desde el estudio, el parque temático constará de 200 hectáreas de terreno y estará dividido en cinco zonas. Algunas estarán basadas en películas concretas mientras que otras serán un amalgama de varias. Más que atracciones frenéticas, lo que podemos esperar del parque es una recreación de las escenas de las películas y muchos entornos naturales con paisajes espectaculares. El estudio además ha estresado que quiere preservar todo lo que pueda del parque natural en lugar de destruir y edificar.

La zona Colina de la Juventud estará basada en 'El castillo ambulante' e incluirá un enorme ascensor de estilo steampunk desde donde se podrá ver todo el parque. Esta zona estará cerca de la entrada y tendrá una estética inspirada por la Europa del siglo XIX, aunque también habrá algunos guiños a 'Susurros del corazón' y 'Haru en el reino de los gatos'.

El Bosque de Dondoko está completamente inspirado por 'Mi vecino Totoro' y de nuevo contará con una réplica de la casa de Mei y Satsuki, además de un paisaje rural similar al de la película.

Al Gran Almacén de Ghibli se podrá acceder en cualquier época del año, ya que estará a cubierto. Tendrá edificios tanto de estilo japonés como occidental y es donde se encontrarán las tiendas, espacios con exposiciones y restaurantes, incluyendo uno inspirado por los de 'El viaje de Chihiro'.

El pueblo de Mononoke obviamente está inspirado en 'La princesa Mononoke' y tratará de evocar el periodo Muromachi que se puede ver en la película, con una gran réplica de todo el pueblo. Esta es una de las primeras zonas planeadas para la apertura al público.

El Valle de las Brujas de nuevo recupera elementos de 'El castillo ambulante' y también de 'Nicky, la aprendiz de bruja'. Aquí sí que habrá ciertas atracciones y parques infantiles, además de una réplica de la casa de Nicky y otra de cinco pisos del mismísimo castillo de Howl.

