Fotos guarras en el Ghibli Park no, por favor: las polémicas imágenes de unos fans provocan la intervención de las autoridades tras la sorprendente reacción de Studio Ghibli

Hace unos meses ya se abrió oficialmente el Ghibli Park en Japón y cada vez están añadiendo más cositas, como zonas nuevas inspiradas en sus películas e incluso un Gatobús en el que te puedes montar para recorrer el parque.

El parque temático de Studio Ghibli es un sueño hecho realidad, pero como se ve que no podemos tener cosas bonitas, ya han tenido que venir unos cuantos a fastidiar la diversión de la manera más asquerosa posible.

Estos días se ha liado bastante en Japón (y en internet), cuando algunos visitantes del Ghibli Park han empezado a compartir sus fotos del parque... Y la polémica ha venido porque en las fotos se podía ver a varios "fans" tocándole los pechos a las estatuas de personajes femeninos, haciéndoles fotos debajo de las faldas, y metiéndoles mano en general.

En concreto las más "populares" han sido Marnie de 'El recuerdo de Marnie' y Teru de 'Cuentos de Terramar', que cuentan con réplicas a tamaño real.

Visitors to #GhibliPark fondled female characters’ breasts & took photos under their skirt. What does the management have to say to this "indecent photos"? Nothing.https://t.co/IB5aL8y7sN

"We have NO COMMENT on this matter.”

Please. Don’t let THIS👇slide.https://t.co/NtjMPWnBOv pic.twitter.com/zMTdVprGd1