Si siempre has soñado con subir al Gatobús de 'Mi vecino Totoro', esta es la tuya: el Ghibli Park contará con su propia flota de vehículos ecológicos

El parque temático de Studio Ghibli ya ha abierto sus puertas oficialmente y ya hay un buen número de afortunados que han podido visitarlo. Todavía quedan ciertas zonas por finalizarse, pero el Ghibli Park sigue creciendo cada día y además tendrá varios "Gatobuses" para que podamos cumplir nuestro sueño de montarnos en uno.

Flotilla al completo para movernos por el parque

Ya se podía ver un Gatobús de 'Mi vecino Totoro' dentro de una zona del parque, pero como no era suficiente tenerlo de exposición, desde el Ghibli Park han confirmado que habrá varios vehículos disfrazados como el autobús en lo que se podrá subir para desplazarse por el parque.

En total serán cinco vehículos eléctricos de baja velocidad basados en un modelo de Toyota. Los cinco "Gatobuses" serán una manera ecológica para moverse por el parque, algo que pega perfectamente con la filmografía de Miyazaki.

"Cuando los vehículos Gatobuses sean una realidad, añadirán otro atractivo al parque", dijo Hideaki Ōmura, el Gobernador de la Prefectura de Aichi donde está situado el parque temático.

El Ghibli Park abrió sus puertas oficialmente el pasado 1 de noviembre, y se han empezado a vender entradas a nivel internacional a partir del 10 de enero. A finales de 2023 se inaugurará el Parque Mononoke, y en marzo de 2024 el área del Valle de la Brujas, con lo que terminaría la expansión completa del parque.

Mientras tanto, en julio de este año se estrena 'How Do You Live?', la última película del legendario Hayao Miyazaki dedicada a su nieto.