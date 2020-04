¡'Pressing Catch' es un "negocio esencial"! Los programas de wrestling de WWE volverán a emitirse en vivo tras la decisión de la oficina del Gobernador de California

WWE, la compañía detrás de lo que en España conocimos durante años bajo el nombre de 'Pressing Catch', nos sorprendió al decidir seguir adelante con las emisiones de sus programas de wrestling en plena crisis por el coronavirus. Eso sí, los grababan antes, pero eso va a cambiar a partir de ahora tras ser declarado como un "negocio esencial" por la oficina del Gobernador de California Ron DeSantis.

Eso supone que a partir de hoy mismo se emitirá en vivo 'Monday Night Raw' desde las instalaciones para entrenamientos que la compañía tiene en la ciudad de Tampa. Lo cierto es que sus shows ya estaban grabándose allí desde que se dejó de contar con público como medida preventiva contra el coronavirus y ahora seguirá haciéndose sin espectadores.

Esa instalación también se usará para realizar 'Smackdown' los viernes, mientras que NXT seguirá haciéndose los miércoles en la universidad de Full Sail. WWE ha lanzado el siguiente comunicado tras saberse la noticia:

"Originally, they were not deemed an essential business. With some conversation with the governor's office regarding the governor's order, they were deemed an essential business."