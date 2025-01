La primera imagen del slasher de Mickey Mouse convierte al payaso Art de 'Terrifier' en un ratón asesino

Cada vez que en Estados Unidos un personaje mítico pasa al dominio público, todos sabemos lo que eso significa: van a preparar un slasher con él como protagonista. Pasó con Winnie The Pooh, pasará con Popeye y, por supuesto, Mickey Mouse no podía ser menos. No suelen tener mucha gracia más allá de la sorpresa inicial, pero si cuesta cuatro perras y da dinero, ¿por qué van a dejar de hacerlo?

¡Ho-ho! ¡Hora de matar!

Ahora, gracias a Variety, podemos ver la primera imagen del protagonista de 'Screamboat', el slasher basado en el primer corto de Mickey Mouse, 'Steamboat Willie', y en el que veremos a David Howard Thornton disfrazado como una versión macabra y asesina del ratón más famoso del mundo. Y si os estáis preguntando de qué os suena el nombre de este señor, es normal: es el actor que interpreta al payaso Art en la saga 'Terrifier' (y que es ya un icono del terror por méritos propios).

En 'Screamboat' veremos a un grupo de neoyorquinos que se montan en un ferry nocturno en el que un ratón malvado empieza a matar a pasajeros que no se lo esperan en absoluto. Ahora, tendrán que unirse para acabar con la amenaza antes de que les asesine a todos. Steven LaMorte, el director (que ya hizo un slasher basado en 'El Grinch'), afirma que esta es "mi manera de homenajear a Disney al mismo tiempo que añado un giro siniestro, pero cómico, al clásico". Habrá que verlo.

De momento no hay fecha de estreno en nuestro país, pero en Estados Unidos sabemos que se ha retrasado hasta abril, con proyecciones en distintos sitios previas al estreno para ir caldeando el ambiente. Y sí, es posible que estéis pensando lo mismo que yo: esto es, se pongan como se pongan, carne de streaming.

En Espinof | Inocentadas sangrientas y tijeras de podar: nueve slashers que pasaron injustamente desapercibidos

En Espinof | Las 39 mejores películas de terror de todos los tiempos