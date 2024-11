Si te ha gustado 'Terrifier 3' tienes que ver esta película que es aún más perversa: un sangriento slasher con personajes de Disney que se estrena en cines

Tras el éxito sin precedentes de 'Terrifier 3', en la que una película sin calificar ha logrado el mayor dato de taquilla de la historia, llega a España 'Winnie The Pooh: El Bosque Sangriento', un nuevo slasher que tratará de entrar en la competición por los asesinatos más brutos, rompiendo la nostalgia infantil con un rastro de venganza el 29 de noviembre.

Esta versión terrorífica del personaje de los cuentos infantiles llegará a finales de mes dispuesta a arrastrar a las salas a los numerosos seguidores de Art the Clown. Además, además de continuar la historia de la primera, 'Winnie the Pooh: Blood and Honey' esta secuela será la segunda entrega del bautizado como Twisted Childhood Universe, o más bien llamado coloquialmente el 'Poohniverse', un crossover épico con los personajes de nuestra infancia en el modo más retorcido posible.

En la primera película, Christopher Robin se alejaba de sus amigos Winnie-the-Pooh, Piglet, Owl y Tigger para ir a la universidad. Esto puso en peligro su supervivencia y provocó que los animalitos tuvieran que valerse por sí mismos durante mucho tiempo, lo que les llevó a recuperar sus raíces salvajes, lo que provocaba una matanza. En esta secuela,, en su hogar en lo más profundo del Bosque de los Cien Acres, crece una furia destructiva cuando los personajes ven peligrar sus vidas después de que Christopher Robin revele su existencia.

Abandonando la oscuridad en la que se resguardaba, el grupo decide llevar su lucha al pueblo de Ashdown, hogar de Christopher Robin, dejando un sangriento rastro de muerte y caos a su paso. Es probable que si esta funciona, también se estrenen en nuestro país en 2025 las dos siguientes películas del universo basado en icónicos personajes Disney, la primera será 'Bambi: The Reckoning', la venganza del cervatillo que pierde a su madre.

La siguiente sería 'Peter Pan's Neverland Nightmare', que mancillará la imagen positiva de la creación de J. M. Barrie incidiendo en los elementos turbios que siempre han estado tanto en la novela como la película de Disney. Un universo que busca romper con la nostalgia de adultos y adolescentes dejando un reguero de sangre y venganza. De momento, la nueva Winnie the Pooh ha triunfado en el Box Office de territorios tan diversos como Estados Unidos, donde se estrenó con 1.500 copias, Australia, México o Emiratos Árabes, recaudando en total 7 millones de euros.

'Winnie The Pooh: El Bosque Sangriento' también está dirigida por Rhys Frake-Waterfield y es, de nuevo, un slasher con secuencias de violencia épicas como una rave en la que irrumpen sus sádicos personajes, pero esta vez hay mejores maquillajes y efectos especuales. De hecho, debutó con una entrada triunfal en Rotten Tomatoes, consiguiendo un 100% de comentarios positivos de los críticos en su estreno mundial, aunque luego pasara a un más realista 46 %, que aun así deja ver que esta secuela tiene, al menos, más cuidado en la fotografía y FX.

El futuro del Poohniverso

Lo más sorprendente es que en España se estrene en más de 200 salas, lo que nos deja ver el interés de la audiencia en el gore sin calificaciones impuestas por grandes estudios, un atajo que, al final, da lo que prometen todas esas producciones de Blumhouse que tratan de jugar a dos bandas, vender el terror y el impacto y bajar la calificación a PG-13 para ganar el mayor número de entradas posibles. Era cuestión de tiempo que un grupo de películas, como 'Terrifier' y estas aprovecharan la cobertura dejada a huevo por las majors para dejarse comer la tostada por los que ofrecen lo mismo, pero sin límites en el gore, incluso a veces sin peores resultados artísticos.

Esta constituye segunda entrega del "Universo de la Infancia Retorcida", The Twisted Childhood Universe, o TCU, como mofa del MCU de Marvel o el DCEU de DC centrado en superhéroes de cómics. Como contrapunto, este "multiverso" aborda un universo fílmico basado en personajes entrañables de nuestras infancia, pero con un giro perverso, violento y retorcido, y se autovende como un fenómeno punk, un mundo cinematográfico de terror propio al estilo de la primera Universal, pero poblado por versiones sádicas de figuras reconocibles de los cuentos, considerando ese giro algo transgresor.

La idea, como en todos estos casos, es que primero tengan sus propias películas y luego confluyan en una gran película coral, al estilo de lo que hizo Marvel con 'Los Vengadores'. El único títulos previsto de momento, además de los de Bambi y Peter Pan, es 'Pinocchio: Unstrung', antes de llegar a la culminación de la saga con 'Poohniverse: Monsters Assemble'. Mientras tanto, hay varias películas fuera de este "universo" que tienen a Mickey Mouse, la sirenita, la bella durmiente, o Alicia en el país de las maravillas. Es de imaginar que en algún momento estos propios productores del Poohniverso hagan su propia versión para terminar la colección de derechos de dominio público.

