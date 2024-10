Vuelve a los cines un acontecimiento único de las películas de superhéroes. El último momento donde la conexión de Marvel con el público fue total e inquebrantable

Los últimos años no están siendo los más agradables para el cine de superhéroes, que se están topando con una recepción crítica más dura y hasta algunas de las que parecían imbatibles están saboreando el amargo sabor del fracaso comercial. Es un panorama que no muchos concebían cuando se estrenó 'Spider-Man: No Way Home' (2021) y volvió a dar un gran taquillazo a los cines como en los viejos tiempos pre-pandémicos, anticipando una normalidad que ha tardado en llegar (y no está viniendo por el género).

El loco multiverso de Spider-Man

Es posible que se deba a la propia condición excepcional de la película de Marvel, un nostálgico festival de fanservice para los que han disfrutado de Spider-Man en la gran pantalla desde hace más de 20 años. Ahora Tom Holland, Zendaya y compañía se lanzan a una aventura multiversal que desde este fin de semana se ha reestrenado otra vez en salas de cine (ya regresó antes con contenido extra). Si prefieras verla en casa lo tienes fácil: la tienes en streaming a través de Max o en Amazon Prime Video.

Después de los sucesos de 'Vengadores: Endgame' y la revelación de su identidad secreta, Peter Parker (Tom Holland) espera que se restaure cierta normalidad en su vida cuando pase a la vida universitaria. Pero el acceso para él y sus amigos se complica precisamente por ser Spider-Man, y el héroe arácnido empieza a considerar si debe serlo por cómo afecta a su alrededor. Recurre a la ayuda de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para que todos olviden quien es, pero en su lugar acaba abriendo una brecha en el multiverso que trae enemigos de Spider-Man de otros universos cinemáticos.

La película intenta mantener durante su primera mitad el tono ligero que caracterizaron a las otras dos entregas dirigidas por Jon Watts con Holland al frente, aunque careciendo de la frescura y el ritmo que las hacía efectivas. Y, por ello, cuando llega la parte donde quiere ponerse dramática y afectada, se siente como engranajes debidamente puestos pero al mismo tiempo haciendo ruidos chirriantes, dando una sensación artificial.

Marvel sin duda pone el resto para exhibir poderío, quizá la última vez que ha podido presumir a lo grande del mismo, haciendo una reunión tan largamente rumoreada (y filtrada) posible. Que haga algo con ella resulta más cuestionable, especialmente teniendo las películas animadas del Spiderverso resultando tan elocuentes además de espectaculares.

Sin embargo, su triunfo fue innegable. Todavía ocupa el séptimo lugar de las películas más taquillera de la historia con más de 1.900 millones de dólares recaudados. Mucha gente celebró su profecía autocumplida, el poder reconocer elementos pasados, y poder compartir esto a lo grande en unas salas de cine que probablemente no pisarían ni siquiera hasta meses antes de la pandemia. 'Spider-Man: No Way Home' era un evento a lo grande, uno que quizá Marvel no pueda repetir, y que probablemente cause también sensación en su vuelta a las carteleras.

