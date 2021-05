"Adaptar 'El inocente' era como pasar un elefante a través de un embudo". Oriol Paulo

En una semana ya se ha convertido en la serie de la temporada. La adaptación de 'El inocente', la novela de Harlan Coben a cargo de Oriol Paulo que Netflix estrenaba hace unos días es la comidilla de esta semana con sus excesos, sus giros y su reparto marca de la casa. Hablamos con el director catalán durante una pausa de su nuevo rodaje sobre algunos de los aspectos más llamativos de su segunda colaboración con la plataforma tras 'Durante la tormenta'.

El camino del exceso

El caso de Harlan Coben es muy peculiar. Nacido en Nueva Jersey, su obra se ha visto adaptada de manera regular muy lejos del suelo norteamericano. De hecho, su primera adaptación llegó hace 15 años desde Francia. Y la notable 'No se lo digas a nadie' será clave en el futuro internacional de las adaptaciones cinematográficas de sus novelas.

"La verdad es que no sé por qué se adapta más fuera que en su país. Yo a Harlan le conocí cuando vi 'No se lo digas a nadie', que es una película que me chifla. Había leído alguna cosa suya, pero 'El inocente' no era una de ellas. La obra de Harlan es muy golosa en cuanto a trama, pero creo que a excepción de la peli francesa todo lo que se ha adaptado suyo no terminaba de apostar por la parte más emocional. Cuando me vi con él en Nueva York le dije que mi referente para sus adaptaciones era esa película precisamente porque sí lo hacía".

Gustará más o menos, pero las ocho horas de adaptación suponen un reto para un cineasta dotado de una capacidad asombrosa para las tramas más imposibles y las situaciones más rocambolescas. Salir impune de apuestas como estas no está al alcance de todos, y Paulo ha demostrado de sobra que está capacitado para sostener esos giros. Sobre todo en una obra 100% americana que se adapta a nuestro terreno.

"Desde el principio Paco Ramos me la ofrece y me dice que parte del reto es adaptarla en España. Cuando la leí lo vi posible y enseguida tuve claro que la parte más complicada era la de trasladar el mundo de Las Vegas a España, pero también vi que podíamos llevarlo a Marbella con facilidad. A partir de ahí ya fuimos pensando en cómo adaptar el resto y cambiar los códigos americanos para llevarlo más hacia lo nuestro".

El nivel de exigencia de un proyecto como este supone un reto para un cineasta habituado a moverse en formatos de tiempo más reducido. Oriol Paulo supera el reto con su habitual soltura y el ritmo de sus estupendas 'El cuerpo' o 'Contratiempo'.

"Es el proyecto más complejo en el que he trabajado. Dicho de manera muy gráfica, era como pasar un elefante a través de un embudo. A nivel de plan de rodaje era como hacer cuatro películas, ese era el reto principal. La ambición a nivel narrativo de guión era entrar en un código en el que en el minuto 7 ya llevas 40 secuencias con las postales de presentación. Ha sido muy complejo, sí".

Una serie de estas características puede beneficiarse de un rodaje cronológico, algo muy poco habitual (por agenda, principalmente) pero que si es posible puede facilitar ciertos aspectos narrativos. También pregunté al director por esa posibilidad.

"Rodé cronológicamente la parte de Mario. Cuando planteamos el plan de rodaje decidimos ordenar todo lo suyo porque queríamos raparle la cabeza en toma. Luego descansó casi un mes, tiempo en el que rodamos otras tramas para regresar como el Mat del presente".

Otro de los aspectos más llamativos de la serie es su crudeza y una violencia que no conoce límites en una historia rodada con una inusual elegancia por parte del director. Menuda paradoja.

"Yo tenía una premisa: no habría ningún desnudo femenino integral, serían masculinos, y quería la violencia más explícita posible, porque creo que va en los códigos de lo que estamos contando".

'El inocente' es una producción tan cuidada que nos encontramos con el arte y la cartelería más clásica, esa que rara vez (por no decir nunca) te encuentras dentro de los contenidos de una plataforma de streaming. Los pósters de la miniserie son una pequeña obra de arte.

"Esto sale de Netflix. Hay un par de personas que tenían la idea de trabajar con Aleksander Walijewski. Yo tenía muy claro que no quería un cartel funcional de los de toda la vida. Queríamos algo distinto, pero el puntazo de contactar con él fue de estas dos personas. La primera vez que vi los pósters me explotó la cabeza. Son preciosos y están llenos de spoilers una vez que has visto la serie". (Oriol menciona a Sara y a una segunda persona que el audio no me permite recuperar)

En estos momentos no podía despedirme de Paulo sin preguntar cómo está saliendo el rodaje de la esperada adaptación de 'Los renglones torcidos de dios', una película que sin lugar a dudas ya está entre lo más esperado del próximo año.

"Llevamos dos semanas de rodaje y de momento estamos bien. Como en todas mis pelis aquí también hay distintas pelis dentro de ella, y ahora estamos entrando en la interesante, que es la del sanatorio. De momento muy bien, cansados porque hemos hecho mucha noche y llevamos unos horarios que sí que están muy torcidos. Muy contentos y encantado de trabajar con Bárbara Lennie".