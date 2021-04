'El inocente es una serie cerrada que no está interesada en estirar la historia, a diferencia de la mayoría". José Coronado

Ya queda bien poco para el estreno de 'El Inocente', la nueva miniserie española de Netflix este viernes 30 de abril. Hace unos días ya compartimos nuestra entrevista con Mario Casas y Aura Garrido, dos de sus protagonistas, y hoy es el turno de que descubráis nuestra charla con José Coronado y Alexandra Jiménez, que interpretan a otros dos personajes clave en esta nueva obra de Orio Paulo.

Cómo llegaron a la serie y sus personajes

¿Qué fue lo que os atrajo de 'El inocente' para querer participar en ella?

Alexandra Jiménez: a mí me atrajo todo. Trabajar con Oriol Paulo, el reparto que había, la historia, que los personajes son muy complejos y ricos. Eso para los actores es algo siempre que si te ponen entre manos, es mucha motivación y gratitud. Eran un montón de elementos que jugaban a favor para querer estar.

José Coronado: Yo generalmente tengo tres posiciones para cuando me llegue un proyecto y me guste. Lo primero que me tiene que gustar es la historia por encima de todo, luego quién la dirige es fundamental y luego voy y me miro mi personaje, pero en este caso ha sido clave que me dirigiera Oriol Paulo, porque le conozco, he trabajado con él y sé de su valía. Cuando luego encima vi la historia tan compleja y maravillosa que era y qué casting había elegido, dije “esto promete”, así que a morir con él.

¿Qué podéis contar sobre vuestros personajes al público para que se hagan una idea de lo que les espera por delante?

Alexandra Jiménez: Te podemos contar que son personajes que tienen algo en común, que es un sentimiento de culpa del que les cuesta mucho deshacerse. Esto que de alguna manera es un nexo entre todos ellos viene de un acontecimiento del pasado que les marca a nivel profundo y determina mucho las personas en las que se han convertido en el momento que estamos viendo la serie. Son personajes muy complejos y cada capítulo te narra de alguna manera más particularmente cada uno de ellos. Siempre estás recibiendo información nueva y sorprendente, y todo está enriqueciendo una trama común.

José Coronado: Es que no se puede contar, es una historia maravillosa, que no está basada en hechos reales pero sí que habla de temas como la prostitución, la corrupción policial... y todo a cargo de un elenco de 7-8 actores, todos los personajes muy complejos y muy fuertes que se van entrelazando y que lo ha dirigido Oriol, que es el mejor para estas cosas, para los rompecabezas, lo que parece y no es. Habla sobre todo del peso del pasado, cómo te puede condicionar en tu vida actual que igual has intentado hacerla mejor, pero de pronto el azar te lleva a algo que te saca el pasado y te puede destrozar la vida.

Alexandra, tu personaje está muy encerrado en sí misma por lo que sucedió con su padre, ¿te dio Oriol algún referente sobre lo que querías que potenciases?

Alexandra Jiménez: Me dio muchísima información desde antes de empezar a rodar y también durante todo el proceso. Tenía una banda sonora para el personaje e incluso muchas veces in situ sonaba determinado tema no solamente para los actores, sino para el equipo, para que todos entendiéramos claramente cuál tenía que ser la atmósfera. Él te da muchísimos datos sobre el bagaje que trae el personaje y cómo repercute en su comportamiento. En el caso de Lorena, es una persona que tiene muchos bloqueos emocionales. No es capaz de expresarse de la manera en la que se siente. Es dura, se parapeta, ella misma busca ese bloqueo para resultar impenetrable y de alguna manera protegerse del daño que le pueden causar. Es una mujer muy sensible, con muchas inseguridades y complejos, pero lo que más me gusta es que pese a ello, tiene una valentía que hace que, a pesar de todo lo que le hacer estar tan bloqueada, sigue hacia delante suceda lo que suceda. Tiene un sentido de la justicia muy marcado.

¿Y en tu caso, José?

José Coronado: Te las da todas, y las que no se las prepara y luego te las contesta al momento. No te dice cualquier estupidez. Si tú como actor tienes una duda, él se la trabaja y te viene con la solución perfecta. Es el mejor cargador de actores que yo conozco. Todos teníamos nuestra canción, yo tenía 'The Future' de Leonard Cohen que la pones y entiendes todo lo que ha escrito, porque sabe decir las palabras correctas en los momentos precisos. Se hace obedecer, porque ves que trabaja mucho y tiene las ideas muy claras. Es de esos directores que cuando te dice algo tú dices “Vale, sí, lo hago”. Nosotros los actores siempre somos muy peleones, pero Oriol viene con esa contundencia y claridad que es muy difícil rebatirle algo, y luego además como persona inteligente que es, tiene el don de la humildad y cuando algunos de los actores venimos con una propuesta interesante, te la sabe coger al momento. Sabe sacar lo mejor de cada departamento.

Trabajar con Oriol Paulo y qué tiene de especial la serie

Alexandra, es la primera vez que trabajas con Oriol, ¿qué tiene de diferente respecto a otros directores?

Alexandra Jiménez: Lo completo que es, porque técnicamente es una persona que sabe muchísimo y es capaz de abarcar producciones muy complejas, porque esta producción es muy difícil, y él tiene esa capacidad para poder capitanear sin ningún tipo de problema. Y al mismo tiempo, en el momento en el que un departamento necesita cualquier cosa, esa sensibilidad para cambiar el chip técnico y de repente empezar a profundizar en problemas psicológicos y en indagar sobre la carga emocional de tu personaje en ese momento determinado. Una capacidad de trabajo tremenda y una capacidad para entender los distintos departamentos con los que trabaja. Es uno de los directores más completos que puedes llegar a conocer, porque algunos tienden más a lo técnico y otros no abarcan tanto técnicamente y les interesa dirigir actores, pero encontrar alguien que sea capaz de explicar a cada departamento exactamente lo que necesita es algo que normalmente no te encuentras.

José, en tu caso ya habías trabajado con él en 'El cuerpo' y en 'Contratiempo', ¿cómo ha sido el reencuentro?

José Coronado: En lo personal es un viejo amigo, porque así nos ha salido y nos hemos querido el uno al otro. En lo profesional yo creo que más maduro, su control de la técnica es brutal, llega con toda la planificación hecha pero al mismo tiempo es capaz de saltárselo si el azar te lleva a que haya que cambiar algo. Él sabe reaccionar. Le veo cada vez más maduro en el thriller, de suspense, de provocar cosas... me parece que es fantástico.

¿Qué tiene de especial 'El inocente' respecto a otras series en las que hayáis trabajado anteriormente?

Alexandra Jiménez: A mí me gusta mucho cómo capítulo a capítulo te cuenta una nueva historia. Cada personaje tiene tanto que aportar a la trama que cada capítulo es una nueva pieza del puzle y te cuenta cosas inesperadas y muy sorprendentes. Creo que es una serie en la que te adentras y ya no quieres salir hasta descubrir la verdad. Tiene mucho gancho.

José Coronado: A mí lo que me encanta es que es una serie cerrada. Son ocho capítulos en los que cuentas una historia al espectador y, a diferencia de la mayoría de las series, que por producción todo el mundo está interesado en estirarlas lo más posible, pero eso va en detrimento de la fuerza que tiene 'El Inocente', que está concebida como una gran película de ocho horas que tiene un principio y un final, y que va in crescendo desde el principio hasta el final.

Hubo un parón en el rodaje por el coronavirus, ¿fue difícil ese tiempo de inactividad para seguir dentro de vuestros personajes?

José Coronado: Fue difícil vivir con él los dos meses y medio. Siempre es una liberación con cualquier personaje que hagas para nosotros el día que se acabó. Con la complejidad de estos personajes, a mí me fue duro aguantarlo dos meses y medio conmigo, y más en las circunstancias en las que tocaron vivir. Pero una vez se dio luz verde, fuimos una de las primeras producciones que empezamos a trabajar con todas las medidas de protocolo, pero fue una satisfacción acabarlo y demostrar que esos dos meses y medio no han mermado para nada el producto final.

¿Hubo algún cambio en el guion durante el parón, fuera causado por las medidas de seguridad o no?

José Coronado: Yo creo que no hubo que hacer nada. Bueno, lo único que hubo fue masacrarnos a todos los actores día a día con las PCR, pero no se sacrificó nada, es que no se puede. Aquí es que los actores trabajamos piel con piel.

¿Hay alguna serie que os haya enganchado a vosotros últimamente?

José Coronado: Yo he visto 'Your Honor', una que hizo el de 'Breaking Bad'. Está bien, tiene sus puntitos.

Alexandra Jiménez: A mí una que me ha gustado mucho es 'Little Fires Everywhere', con Reese Witherspoon y Kerry Washington. Está muy bien.