"Al final, lo de que el amor puede con todo no es cierto". Dani de la Orden ('Loco por ella')

Este viernes 26 de febrero llegaba Netflix 'Loco por ella', nueva película original española de la plataforma dirigida por Dani de la Orden. En ella se sumerge en el mundo de la comedia romántica de una forma inesperada, ya que también ofrece un cuidado retrato de las enfermedades mentales. En Espinof hemos tenido la ocasión de entrevistar a su director, responsable también de cintas como 'Litus' o 'Hasta que la boda nos separe':

Eres probablemente el director español más prolífico, ¿cómo te las ingenias para trabajar tanto?

Tampoco es que me organice mucho el día a día. Intento aprovechar un poco el curro y demás, pero ni yo lo sé. Hasta me queda tiempo para quedar con los amigos y ver alguna que otra película.

Cómo surge y evoluciona el proyecto

¿Nos puedes contar algo sobre el origen del proyecto?

Yo nunca escribo, no soy guionista de mis películas porque como director quiero lo mejor para la película, y lo mejor es que yo no esté en el guion, porque es un oficio que me parece sumamente complicado y necesario tanto talento y hay gente para hacerlo. En este caso yo tuve la idea, me apetecía hablar del positivismo tóxico en las relaciones, en cómo a veces intentamos cambiar porque alguien nos lo pide, en cómo no aceptamos la enfermedad y nos refugiamos en el todo va a ir mejor únicamente por puro egoísmo. A partir de ahí tuve la idea de ingresar en un centro psiquiátrico para ver a una chica y eso me llegó al guionista. Encargué la historia a Eric y a Natalia. Ellos la escribieron y a partir de ahí fue un toma y daca de versiones. Hubo versiones hasta el día antes del rodaje, iban llegando del guion versiones incluso durante el rodaje.

¿Qué aportaciones hiciste tú posteriormente sobre lo que aparecía en el guion?

Es que nunca es la misma película que está en guion. Sí que comparto mucho con los guionistas viendo los dailies, le envío premontaje y está casi metido en rodaje aunque no venga por tiempo, pero la película rodada siempre es bastante diferente en el sentido de que con los actores se coge otro tono en las escenas, se hacen cambios a lo largo de la película. La película se escribe tres veces, incluso cuatro, en el proceso de guion, en los ensayos, en el rodaje y en el montaje creo que se vuelve a escribir.

'Loco por ella' tiene un componente más dramático de lo habitual en las comedias románticas, ¿hubo algo que no encajase una vez rodado y se tuviera que eliminar?

Tuve que eliminar cosas, pero ninguna relacionada con esto. Cosas que no hacían falta y que alargaban la película. Con ese aspecto fuimos muy cuidadosos, nos metimos de lleno. De la idea original al proceso de guion y a todo lo demás investigamos, nos vimos con gente especializada, tanto en el mundo de la psicología como con pacientes. Yo por mi parte estuve en dos o tres centros para ver la rutina y la logística, ya sea un centro más apartado modo residencia o más clínica. Para ver un poco el día a día y saber un poco de lo que estaba hablando, para hacerlo no solo desde el respeto, sino de la verdad. Tuvimos mucha información, no voy a decir que toda, para hacer una película honesta y transparente, sin romantizar algo como las enfermedades mentales. La película pretende lo contrario.

Empieza de forma muy clásica de cine comercial, una gesta romántica casi quijotesca siguiendo los clichés de las comedias románticas de seguir a la chica de tus sueños y hacer algo tan grande por amor. Y de repente estás allí y ves que lo que has hecho no tiene nada de romántico y es realmente tóxico, porque estás teniendo en cuenta tus sentimientos, no los de ella, y no te planteas que hace ahí. Y además te enamoras de una chica a la que acabas diciendo que todo va a ir mejor y la haces casi responsable de la necesidad de curarse cuando no depende de ella. No queríamos romantizar una enfermedad mental porque entonces habría sido una película que no me hubiera interesado, me interesa lo contrario. Al final, lo de que el amor puede con todo no es cierto, puede con lo que puede poder, con lo demás hay cosas como la empatía, el acompañar a alguien en un viaje, en un proceso, y el mundo del romance está bastante apartado.

Nosotros tocamos un tema como cualquier otro en realidad. De alguna manera es más sensible pero en una comedia romántica depende de quien sea el protagonista y dónde esté ubicada habrá a gente que la afectará de una manera u otra. Nosotros siempre usamos el humor desde la idea de reírnos con, nunca de nada, de ninguna patología, ni nadie. A mí no me interesa eso, ¿para qué me voy a querer reír yo de una tía bipolar? No tiene ni puta gracia. El humor está en lo que hace el tío para estar en el centro. Creo que no hay comedia en ese universo, lo hay en la gesta loca que hace ese subnormal de pillarse tanto de una tía que se hace pasar por lo que no es para estar con ella y luego no le dejan salir porque es tonto. Luego hay personajes de verdad que si hacen gracia es por su propia naturaleza.

Referentes y la elección de los actores

¿Qué referentes de otras comedias románticas manejaste a la hora de hacer 'Loco por ella'?

Para mí 'El lado bueno de las cosas', que hablaba de dos personas tocadas, cada una con su enfermedad mental diagnosticada que se enamoran. O en 'Amor y otras drogas' donde todo gira alrededor del tema del Parkinson. Esas dos películas, por decirte alguna, seguramente habría más, eran las que tenía un poco en la cabeza porque me emocionaron, lo poco temor que se dan al hablar del amor y exponerse.

¿En qué género te mueves más a gusto, en la comedia o el drama?

Yo siempre entiendo que, de una manera u otra, el componente dramático, aunque después se maquille, esté ahí, que entienda por qué hago la película. Después le puedes meter más chistes y tener un fin más comercial, pero saber de lo que hablo. En 'Hasta que la boda nos separe', que era más como de encargo, es un tío que tiene tanto miedo a la incertidumbre que es capaz de alargar una mentira hasta llegar a la boda por no tener el valor de dejar su seguridad, el miedo a la pérdida de lo establecido. Eso es lo que le hace llevar ese vodevil dantesco.

¿Qué te hizo decidirte por Álvaro Cervantes y Susana Abaitua para los papeles de Adri y Carla?

Sí que los tenía como presentes, pero hicimos un proceso, no quiero decir de pruebas, pero después de varios años con una película quieres ver a los personajes. No es una cuestión de talento, es de a quién te imaginas más por cómo se mueve, cómo habla, el timbre de voz, la mirada.. a Adri y a Carla. Hicimos pruebas a actores muy concretos. Yo estuve en cada una de ellas y dirigía a los actores. No fue el típico casting. Les expliqué el papel y creo que los actores lo agradecieron, porque así tienen todas las herramientas.

El personaje de Alberto San Juan va un poco aparte del resto, ¿qué libertad de movimientos le diste para componerlo?

Absoluta. Quedamos en un hotel y le dije “Mira, Alberto...“, me mira y me dijo “Es un gilipollas y ya está”. Sí, lo es, así que vamos a pasárnoslo bien. A mí me parece que Alberto cae bien haga lo que haga por él, cómo habla y dice las cosas. Es un tío que se le perdona todo, porque lo que dice es denunciable, pero lo dice de una forma y además entiendes que el personaje es una parodia de esos que intentan hablar de temas comprometidos cuando solamente les importa la punta de su polla. Alberto lleva ese personaje mucho al extremo.

A priori, 'Loco por ella' parece una película propicia para estrenar en San Valentín, ¿te han comentado algo sobre por qué no se estrenó ese fin de semana?

El engranaje de marketing de Netflix está perfectamente estudiado y trabajado. Hay grandes profesionales que intentan que la película llegue al máximo número posible de personas en función de la fecha. Seguramente había también estrenos apalabrados antes y después, y ya está. De todas maneras, San Valentín no es que lo celebre mucho.