“Es la oportunidad de crear una ‘Jumanji’ para dársela a una nueva generación”: Dwayne Johnson, Kevin Hart y Nick Jonas

He de reconocer que cuando se anunció 'Jumanji: bienvenidos a la jungla' no sólo me invadió el escepticismo, sino también una sensación de temor a que dinamitasen por completo el, a estas alturas, clásico original de Joe Johnston del 95, desvirtuándolo al adaptarlo a los cánones del blockbuster contemporáneo en el que el músculo, el ruido y el exceso priman sobre el mimo y la inteligencia.

Tal vez la carencia de expectativas puestas sobre ella ha conseguido que esta secuela de 'Jumanji' me haya sabido a gloria bendita, haciéndome disfrutar de su autoconsciencia, su sentido del humor y su tiento a la hora de homenajear el filme original ofreciendo un producto novedoso. Con motivo de su estreno, hemos podido charlar con Dwayne Johnson, Kevin Hart y Nick Jonas —tres de sus protagonistas— en un breve encuentro en el que, además de hablarnos de la concepción de la película, han confirmado que el buen rollo que parece haber entre ellos en el filme se extiende a la vida real.

Hoy en día es tendencia en Hollywood hacer remakes de películas de hace treinta años, pero, ¿por qué 'Jumanji'? ¿Qué os atrajo hacia el proyecto?

Dwayne Johnson: La oportunidad de crear una ‘Jumanji’ para dársela a una nueva generación. Los elementos de la ‘Jumanji’ original, todo lo que consiguió capturar Robin Williams en su interpretación… todos esos elementos son recetas para, crucemos los dedos, si sale bien, lograr incluso un éxito aún mayor que el que fue la original. Las dudas de algunos fans cuando anunciamos que íbamos a hacer la película tenían sentido, lo comprendimos pero, al mismo tiempo, nuestro discurso fue "tened fe en nosotros, vamos a tratar este proyecto con mucho cuidado y sólo queremos hacer una película fantástica".

Todo el mundo pretende hacer películas con buenas intenciones, y no siempre funciona así, pero, afortunadamente, conforme la película se va proyectando alrededor del mundo, más y más gente se enamora de ella. ¡Y también los fans de la original!

Kevin Hart: Creo que es cuestión de entender el tiempo. Cuando hablas de tu infancia, para ti es un recuerdo increíble, pero hay niños de esta generación que no tienen ni idea de lo que fue ‘Jumanji’. Hay niños que ni siquiera entienden lo que fue ni su importancia, y traerles algo y dárselo para que se familiaricen con ‘Jumanji’ puede permitirles volver atrás y ver la original. No queríamos rehacer o recrear, queríamos continuar; este es un mundo que puede continuarse, sólo puede hacerse más grande y mejor, y la única manera de darle forma sin repetir lo que ya se había hecho es engrandecerlo. Creo que, a fin de cuentas, siempre quieres progresar, no volver atrás.

Este fue el momento del estudio para progresar, de coger una obra que ya tenían y decir: "¿Sabes qué? ¿Por qué no continuar este mundo? ¿Por qué no lo hemos hecho aún? ¿Qué nos lo impide? Vamos a buscar a alguien que pueda hacerle justicia, vamos a hacer que destaque". Creo que los actores que han fichado hemos hecho un gran trabajo cogiendo el material que nos han dado y dándole vida, y haciendo que todo lo que había sobre el papel sobresaliese para que las generaciones más jóvenes queden satisfechas y que las generaciones más mayores que estén familiarizadas con la original alucinen.

Dwayne y Kevin, vosotros dos ya habíais trabajado juntos anteriormente, y en esta nueva 'Jumanji' se nota vuestra química. Pero ¿cómo fue la química entre todos los actores en el set? Porque da la sensación de que os lo pasasteis en grande rodando.

Nick Jonas: Mi primer día de rodaje tenía una de mis escenas más importantes, así que estaba un poco intimidado por entrar en el set con toda esta gente, porque son muy buenos en lo que hacen. Pero la clave para que todo funcionase fue el hecho de que ellos marcaban el ritmo y el ambiente en el set, y Jake, nuestro director, creó una muy buena atmósfera, así que fue inevitable que nos hiciésemos amigos pasándolo bien mientras rodábamos la película. Con Jack Black alrededor es difícil no pasarlo bien… Y con Kevin, por supuesto… Y con Dwayne… y Karen… Es un buen grupo, y creo que se ve en pantalla. Pasamos un muy buen rato.

Dwayne Johnson: En Hollywood, cuando haces estas películas… No es habitual que puedas hacer una película como esta con un reparto de actores conocidos —en comparación con uno de actores desconocidos— y con este tipo de material, que es obviamente acción y aventura pero también comedia. Creo que fuimos muy afortunados con esto; creo personalmente en la ley de atracción, Kevin y yo hemos trabajado en muchas cosas juntos, ya hemos hecho dos películas, todos los otros proyectos… y ahora estamos todos trabajando juntos. Todos son buenas personas, lo pasamos genial y la química fue increíble. Esta es una de esas cosas sobre las que no se habla o se escribe habitualmente, pero esta idea de la química, de que todo el mundo empiece a llevarse bien y de que la química acaba atravesando la pantalla es algo muy real. Es por eso que todo el mundo que está viendo la película dice: "¡Wow! ¡Ha sido genial!".

