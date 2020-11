"He tenido que emigrar porque el audiovisual se me negó en España durante muchos años". Guillermo Toledo ('Los favoritos de Midas')

Este viernes 13 de noviembre llega a Netflix 'Los favoritos de Midas', una miniserie escrita y dirigida por Mateo Gil con Luis Tosar, Marta Belmonte y Guillermo Toledo dando vida a los tres personajes principales de la serie. En Espinof tuvimos la oportunidad de charlar con todos ellos y a continuación encontraréis el resultado de esa conversación:

La génesis de la serie

Mateo, ¿nos podrías explicar cómo fue el proceso para convertir un relato de apenas un puñado de páginas en una miniserie de seis episodios?

Mateo Gil: Por un lado, esto es una idea que Miguel Barros y yo llevamos acariciando hace muchos años. De hecho, intentamos escribir un largo con la misma idea. A los dos nos fascinaba la premisa, que es una especie de aviso a navegantes, pero sabíamos que la evolución que hay en ese pequeño relato no podía ser aplicable porque iba a defraudar mucho al espectador seguir simplemente la historia. Necesitábamos algo más, que es ese giro final que hemos añadido. Cuando dimos con él fue cuando dije “Vale, tenemos historia. Ahora merece la pena actualizar a nuestros días este relato”. Con este giro, para mí tiene sentido.

En cuanto a adaptarla en seis episodios, si te digo la verdad, con el largometraje no terminaba de funcionar porque no cabía. Tú no puedes evitar que la policía entre en el relato al ser un chantaje, y con un largometraje era muy difícil que no abarcase todo el relato, perdiendo un montón de aristas del dilema moral porque no cabía. Absorbía mucho. Al adaptarlo en seis capítulos, todo tiene su espacio. La investigación está ahí y funciona, pero no absorbe toda la duración del relato y te puedes dedicar a ver sufrir a tu personaje y a que haya charlas en las que todo se despliegue. Cada personaje verbaliza el dilema en sus términos y permite jugar con la esencia.

¿Qué le faltaría a la serie sin la aportación de Miguel Barros?

Mateo Gil: Faltaría profundidad. Miguel, aparte de ser una persona muy culta e inteliente, tiene una visión política muy profunda, y durante muchos años hemos discutido y profundizado en el dilema. Todas las tardes nos las pasábamos discutiendo cuando estábamos intentando hacer un largo. Cuando vi que era viable gracias a Netflix, encontramos la estructura muy rápido y encajó muy naturalmente.

Luis, desde que dejaste ‘Mareas vivas’, apenas has hecho televisión, ¿qué tenía de especial ‘Los favoritos de Midas’ para querer protagonizarla?

Luis Tosar: Bueno, Mateo era un gran aliciente. Le tenía echado el ojo desde hace tiempo. ‘Blackthorn’ es una de mis películas favoritas, me encantó. Tenía una cierta curiosidad por ver qué podía salir si llegásemos a trabajar juntos y de repente surgió esta oportunidad con un proyecto asumible y cómodo para mis gustos televisivos, porque era una serie pequeña y corta. Seis episodios, con un planteamiento a nivel de logística como el de una película prácticamente, y con una historia que se cerraba, más o menos. Y el personaje era maravilloso.

Marta, has participado en muchas series de televisión, este mismo año te hemos visto en ‘Servir y proteger’, ¿qué diferencias a ‘Los favoritos de Midas’ de el resto?

Marta Berlmonte: Los tiempos. Es inevitable que el tipo de guion esté cuajado de otra manera, con un propósito muy distinto, cada frase. Además, con Mateo Gil al mano. No puedes pasar nada por alto. No hay que sacar la serie adelante, es algo cerrado y puedes tener una perspectiva más amplia del proyecto. No vas día a día. Hay algo que contar, agarrarlo y cuidar mucho que eso se cuenta y cómo se cuenta. Te coloca en otro lado, no puedes llegar y ponerte a hacer.

Guillermo Toledo como policía

Mateo, ¿qué te hizo fijarte en Guillermo Toledo para dar vida a un policía cuando él en la vida real ha tenido más de un problema con ellos?

Mateo Gil: Yo siempre he pensado que es un actorazo. Lo conozco desde hace mucho tiempo, porque coincidimos en un rodaje cuando éramos muy jovencitos los dos, y ya me fijé en él. Siempre lo he tenido en mente, pero en los últimos años he tenido una carrera un poco extraña, que he rodado en inglés o películas un poco extrañas, y no había ningún papel para él. Aquí es verdad que el personaje es un poquito mayor que él, pero creo que lo encarna perfectamente y te lo crees.

En tu caso, Guillermo, ¿en qué te basaste para crear a tu personaje?

Guillermo Toledo: Pues como todos los demás. Lo que suele hacer es leerme el guion varias veces, tener claro qué es lo que se está contando, y luego repasar escena por escena cuáles son las motivaciones y los deseos del personaje, por qué hace lo que hace. Aprenderme bien el texto y luego ponerme en manos del director, que te vaya corrigiendo, que te vaya guiando, que te vaya llevando por aquí o por allá. Básicamente, confiar en un director, porque no todos ni saben ni quieren saber cómo trabajar con un actor.

En el caso de Mateo siempre nos decía lo mismo: “Para mí el plano está hecho cuando el actor o la actirz me ha convencido de lo que hay en ese plano”. Eso para el actor es un lujo, otras veces están más atentos de que no se vea un micro, del movimiento de cámara, pero hay directores que prioricen que los actores le den lo que necesita y saben cómo pedírtelo y conseguirlo. Mateo es uno de ellos y te facilita mucho las cosas.

Luis, es la primera vez que trabajas con Mateo y antes apuntabas que tenías ganas de hacerlo, ¿qué tiene de especial respecto a otros directores?

Luis Tosar: Respecto a algunos tiene de especial que él escribe su material y ahí se nota la diferencia. Hay otros directores-autores o directores-guionistas, pero en el caso de Mateo él es especialmente cuidadoso con aquello que escribe y a la hora de protegerlo. Sabe que cada palabra, cada sílaba, tiene una función e intenta preservarla, y que esté dicha con la intención que quiso dar. Por ello, valora mucho los ensayos y el tiempo de rodaje, porque normalmente lo aprovecha muy bien. Es muy detallista, muy perfeccionista. Se fija mucho en las cosas mínimas y eso no es tan habitual.

El personaje de Mónica es muy íntegro, casi un ideal imposible de alcanzar, ¿qué referentes tuviste a la hora de construirlo?

Mónica Belmonte: Hoy en día no sé si la gente está dispuesta a morir por lo que cree, de valorar tanto cómo debería ser esa vida que esté dispuesto a morir para darle valor. Me vienen a la mente estos estudiantes que se plantaron delante de los tanques en Tiananmén. En el caso de Mónica, se tiene que despegar un poco de lo personal, de los afectos y el enamoramiento, para poner perspectiva y decir “Hay que elegir quién soy”. No sé hoy en día quién está dispuesto a eso.

La relación entre Marta y Víctor es esencial en la serie, ¿cómo la preparasteis?

Marta Belmonte: Tú puedes preparar o imaginar cosas con el guion, pero hasta que no estás probando no te das cuenta realmente de si estos se ríen, se pegan… hasta que no estás en el set no ves qué relación sale, si es una atracción más intelectual o más física.

Los posicionamientos de Tosar y Toledo

Uno de los grandes temas de la serie es la necesidad de posicionarse. Guillermo, en tu caso lo hiciste a nivel político, ¿dirías que eso ha afectado a tu carrera?

Guillermo Toledo: Claro, me ha afectado, y mucho. He pasado muchos años sin poder trabajar aquí. He tenido que emigrar, he estado en Argentina casi tres años, y he continuado haciendo teatro, que es donde empecé y donde sigo porque me fascina, pero el audiovisual se me negó durante muchos años. La última producción que hice cobrando fue ‘Los amantes pasajeros’, que luego hay otros proyectos que me interesaban que hice gratis.

Se nos reclama a los actores que no nos posicionemos, pero es que eso no se pide en otros ámbitos laborales, y además me parece una aberración. Todos tenemos el derecho y la obligación activamente en la política, porque la política para empezar es el precio del pan porque hay una decisión política que lo permite.

Creo que a todos nos interesa vivir en una sociedad saludable, donde se respeten los derechos, donde podamos opinar libremente, haya trabajo para todos, tengamos acceso a una vivienda digna, etc. Desgraciadamente, si tienes un discurso de derecha o extrema derecha, nadie te va a vetar, y ejemplos tenemos unos cuantos, pero en cuanto te posicionas un poco en las consecuencias del sistema capitalista, ahí es cuando dicen que por aquí no. Y esas son las consecuencias que hemos sufrido unos cuantos, no solo yo.

Luis, hace unos años llegaste a presentarse a algunas elecciones por BNG, ¿cómo ves la situación política actual?

Luis Tosar: La política está un poco como estamos nosotros en general. Somos un país que se ha relajado mucho a la hora de reflexionar, pensar, someter a juicios justos… Creo que hemos caído mucho en las redes de las redes, nos dejamos llevar mucho por Internet y enseguida emitimos un juicio. Nuestro juicio es un poco el reflejo de lo que nosotros somos, que es lo que ocurre siempre. No son ni mejor ni peores que nosotros mismos. Si nos da la impresión de que tenemos muy malos políticos, seguramente es porque nosotros, como sociedad, no lo estamos haciendo muy bien.

Los buenos políticos surgen cuando la sociedad es exigente, que deposita su voto exigiendo responsabilidad, pero de una forma activa. En eso nos hemos relajado de costumbres. Vivimos en una época muy indolente. Seguramente algunas generaciones somos más culpables que otras. Y seguramente mochos jóvenes se estarán preguntando qué coño ha pasado para que la cosa esté así. Por mi parte no entiendo el mundo de las broncas virtuales, soy muy analógico, todavía discuto y procuro arreglar mis cosas en persona.

Se me hace difícil que algunos conflictos se generen y se resuelvan en la red, sin que haya ningún contacto físico. Y los políticos, hoy en día, también lo hacen. Provocan problemas y los resuelven telemáticamente. Cuando ya se reúnen es que la cosa es insostenible. Y normalmente después de una reunión física, se vuelve a liar en Internet, por lo que no sirven ya de mucho. Se hacen una foto juntos para que parezca que hay una cierta cordialidad e inmediatamente al salir empieza a arder twitter y demás.

¿Qué harían ellos en esa situación?

¿Qué haríais vosotros de veros en la misma situación que Víctor Genovés en la serie?

Marta Belmonte: Ni puñetera idea, lo he pensado, pero ni idea. Creo que en cada persona va a mover cosas tan distintas que el truco está en que aunque afecte tantísimo a los demás, la decisión es absolutamente privada y personal. Nadie va a poder decidir por ti qué está bien y qué está mal. Yo no tengo ni idea, probablemente acabase intentando deshacerme del problema y donando todo, pero es que no hay una salida fácil. Cualquier salida va a tener un coste moral o económico.

Luis Tosar: No tengo ni idea ni de cómo reaccionaría ante una carta de Los Favoritos de Midas. No sé si me lo creería, probablemente iría a la policía por lo asustado que estaría y no esperar a nada. En cualquier cosa, la serie plantea muchas preguntas: ¿Esto es una coña o no lo es? Si realmente tengo que poner mi dinero… ¿financio qué? Es una situación muy delicada, sobre todo cuando piensas que están jugando con vidas de gente.

Guillermo Toledo: No tengo ni idea. Siempre se dice que hasta que no estás en una posición x, no sabes cómo vas a reaccionar. Probablemente, no hubiera tomado el camino que toma Víctor Genovés, pero nunca se sabe.

Mateo Gil: Cuando estábamos escribiendo, pedí ver a la policía para documentarme sobre qué departamento llevaría el caso. Tuve una charla muy larga y hay una frase que he metido en el guion, les dije lo del chantaje y uno dice “Buah, en este país no pagaba ni Dios, ya te lo digo yo”.

A ver, están pidiendo una fortuna. Miguel y yo teníamos una consigna muy clara. El dilema moral solamente es válido plantearlo si se trata de una gran fortuna. Es decir, no es lícito si se trata de alguien normal a quien le dicen, “Danos tu casa o matamos a alguien”. No es lo mismo, porque te quedas en la calle. Están pidiendo una fortuna pero sigue teniendo un nivel de vida mayor que tú o yo.

Pero si la pregunta es qué harías tú… yo tampoco lo sé, pero sospecho que yo podría ser un hijo de puta, pero no lo sé. No tengo el cuajo para ser rico, si hubiese sido un hijo de papá, habría perdido toda la fortuna.

Marta, tu personaje guarda una relación estrecha con el protagonista. Visto desde fuera, ¿cuál dirías que es el punto de ruptura para Víctor Genovés?

Marta Belmonte: Creo que tiene dos-tres cambios muy fuertes. Le ponen un problema encima y él tiene que decidir hasta qué punto es su problema o no. Como sociedad, todos somos responsables, yo no puedo apartarme del hecho de que maten a desconocidos aunque yo no he hecho nada, ni tengo que ver con un grupo terrorista de este estilo. Hay dos, tres momentos en los que va y viene, colocándose en lugares distintos y al final necesita tomar una decisión, sea mejor o peor. Necesita posicionarse. Que sea padre creo que es una buena jugada de guion de Mateo Gil, le pone en un lugar distinto.

Las series que más han disfrutado

¿Qué series habéis disfrutado especialmente últimamente?

Luis Tosar: Mi favorita sería ‘Doctor en Alaska’, pero es que no veo prácticamente series, veo episodios sueltos de vez en cuando, pero para mí es una ansiedad horrible. He visto muchos primeros episodios y soy incapaz de ver el segundo.

Marta Belmonte: Yo estoy con ‘Gambito de dama’, es la que estoy cotilleando ahora.

Guillermo Toledo: Yo voy a decir dos, una extranjera y una nacional. Me fascinó ‘Big Little Lies’, que terminé de verla hace poco, que me parece una bestialidad de serie con unas pedazo de actrices descomunales. Y de producción nacional la última que he visto ha sido ‘Antidisturbios’, que sobre todo me ha dejado loco con las interpretaciones de los compañeros y compañeras. Creo que son una banda de genios y a mí hay pocas cosas que me hagan disfrutar tanto como ver a buenos actores en una pantalla.

Mateo Gil: Yo la última que he visto también es ‘Antidisturbios’, que me ha encantado, pero hacer ‘Los favoritos de Midas’ me ha supuesto un año y ocho meses de paréntesis, donde prácticamente no he visto ficción, alguna película aislada y la única serie que completé, porque arranques sí he visto varios, fue ‘Chernobyl’, y ya estoy desfasado con ella.