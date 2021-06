"La reina del pueblo era necesaria: adolescentes en comedia, que no tienen problemas oscuros, trascendentales y turbios". Lucía Caraballo

El pasado domingo Flooxer, a través de Atreplayer Premium, nos devolvió a esos veranos en el pueblo y sus fiestas con 'La reina del pueblo', la joven comedia creada por Víctor Santos y desarrollada, guionizada y dirigida por Raúl Navarro. Para saber más de esta lúdica y vibrante propuesta hemos podido hablar con sus protagonistas.

En concreto con Lucía Caraballo, que interpreta a Inma, la candidata a Reina del pueblo, y con Omar Banana y Ana Jara, que encarnan a los mejores amigos de la protagonista, Javi y Estefi.

Entrevista con Lucía Caraballo (Inma)

Comenzamos con Lucía Caraballo, a la que hemos visto recientemente en 'Estoy Vivo', por ejemplo. Ella interpreta a Inma, con dieciocho años recién cumplidos y una ambición desmedida por ser alguien especial y coronarse la reina de las fiestas de Polvaredas de la Sierra.

Lucía, tu personaje es muy ambicioso y tiene muy claro su objetivo ¿en el amor y en la guerra todo vale?

Lucía Caraballo (LC): Totalmente. Inma lleva esa filosofía de "en el amor todo vale, pero en la guerra también". Parte un poco de la ambición. Del voy a ser reina del pueblo a pesar de todo, a pesar de llevar a mis amigos por delante, a pesar de llevarme a mí misma por delante. Está obsesionada con ser especial en algo y ella decide que lo suyo es ser Reina del Pueblo, pero al final está muy perdida. Necesita tener algo seguro y ha decidido que lo que se va asegurar es ser esto, en vez de trabajar las problemáticas que padece.

'La Reina del pueblo' tiene mucho de explorar qué relación tenemos con el pueblo, con nuestro entorno. ¿Cómo es para tu personaje estar en Polvaredas?

LC: Pues yo creo que son esos dos puntos, claro. Hasta qué punto alguien como Inma, tan ambiciosa, con tantas ganas de ser vista al final... es una persona que se siente sola, pero no está sola. Pero ella se siente así. Es como "quiero que me aplaudan, que me vean, quiero que me quieran" y claro, están en un pueblo muy pequeño y ella es muy ambiciosa y tiene ganas de salir, de comer mundo, de vivir... pero claro, está en un pueblo. Entonces a lo máximo que puedes aspirar es ser reina del pueblo, también por eso lo hace con tanta presión. Porque necesita triunfar en eso, porque tiene muchas ganas de vivir. Durante la serie se va a ver cómo es para una persona con tanta ambición y tanta ganas de ser vista, querida, vivir en un pueblo tan pequeño, cómo lo va llevando. Para mí es uno de los factores tan importantes que hace que Inma se equivoque, porque durante la serie se equivoca mucho. Es un personaje muy humano, como actriz fue un pedazo de regalo poder interpretarla, porque es cero estereotipada y se permite equivocarse. Luego recapacita y paga las consecuencias de equivocarse pero se equivoca, mucho.

"No había tenido nunca la oportunidad de hacer una serie con gente de mi edad y tenía ganas"

¿Cuánto de ti hay en Inma?

LC: Somos súper parecidas. Por ejemplo, en eso de que cuando está todo súper bien yo estoy como flower power, todo buen rollo, alegría, superdisfrutonas de la vida, pero la ambición nos hace que seamos bastante huracanes, que arrasan con todo un poco y que pierden el norte en el sentido de qué es lo realmente importante. O sea, por qué estoy haciendo esto, qué es lo realmente importante. No necesito estar constantemente llamando la atención para ser querida, esa necesidad de irradiar buen rollo que siento que Inma y yo tenemos en común. Y luego es que tenemos bastante mala leche cuando nos cabreamos, cuando nos sentimos incomprendidas, nos cuesta mucho darnos cuenta de que no tenemos razón.

El rodaje se produce en esos primeros meses de "nueva normalidad", ¿Cómo fue la experiencia?

LC: El rodaje ha sido uno de los regalos que me ha hecho esta profesión y estoy agradecidísima, de verdad, porque yo no había tenido nunca la oportunidad de hacer una serie con gente de mi edad y tenía ganas. Encima esta serie que me parece que era super necesaria, ¿no? Adolescentes en comedia, que no tienen problemas oscuros, trascendentales y turbios. No, son adolescentes con problemas reales, con problemas de quién soy, qué hago aquí...

El rodaje fue súper bonito porque fuimos un mes y medio todos a Toledo, a Noblejas. Esa relación de amistad que se vio en la serie, pasó un poco de verdad. No la hemos tenido tanto que crear para la ficción sino que pasó en el rodaje. Y se reflejaba. También en los nervios y en los ataques de Raúl Navarro de "por favor chicos, ¡¿os queréis centrar?!" porque nos entraban muchos ataques de risa y ya cuando los rodajes nocturnos eran las tres de la mañana y teníamos que hacer que estábamos de fiesta y a lo mejor la de atrezzo nos daba una cerveza de verdad... Teníamos muchas ganas de fiesta, claro, es que grabábamos en mitad de la pandemia. Fue un regalo en todos los sentidos porque fue un respiro para el COVID para poder volvernos a juntar bastante más gente, vivíamos todos juntos en un apartamento todo el elenco y en el mismo edificio estaba el equipo.

Entre el reparto, y la propuesta festiva, habrá habido muchas anécdotas, ¿alguna que se pueda contar?

LC: Puedo contar una, que aparece en el tráiler, en la escena del petardo, en el pregón... tengo pánico al fuego, pero real, y ya me ha tocado varias escenas en mi carrera con fuego y lo paso siempre fatal. Digo que por qué me va persiguiendo las escenas de estar con fuego. Mira que no soy muy miedosa a estas alturas, pero el fuego no puedo. Teníamos que encender [el chupinazo] y era la última en tenerlo. Me dijeron "tienes que estar aquí preparada, entonces cuando te escondas abajo sale el auténtico disparado". Bueno, pues yo no me atrevía y nos dijo el especialista que nos metiéramos dentro. Helena y tú os metéis y os quedáis a la distancia de seguridad del petardo. La primer toma fue que nos lo pasamos, el especialista enciende el de verdad, nos salimos escopetadas a la parte de dentro y no sé qué pasó que entró dentro el petardo. La mecha salió disparada le quemó un mechón de pelo a Helena. Tengo fotos súper graciosas del mechón quemado, la cara de susto... y mira que todo estaba bien hecho que son cosas que pueden pasar en un rodaje.

¿Cómo te llega el papel? porque tu carrera ha ido tirando muy en el drama

LC: Este año tuve mucho más comedia. Yo no me considero una actriz cómica, aunque en mi vida me refugio mucho más en la comedia que en el drama. Pero como actriz no lo sabía. Ese año me cogieron en Puente Viejo, que tengo el personaje de Antoñita, la tonta del pueblo, malhablada, cojillla... es un personaje muy cómico y ya me empecé a relacionar más con la comedia. Luego 'Mamá o papá', con Dani de la Orden, que también hago un personaje de comedia y de repente me llegó 'La reina del pueblo'. Me llegó a la vez que 'Mamá o papá' e hice el casting para Estefi, el que hace Ana Jara. En la segunda prueba, me dijeron que me preparara Inma pero me preparé Estefi convencida de que si tenía una posibilidad era como ella. Cuando me leí los guiones dije que este es mi tipo de humor, es el que uso en mi vida, que conozco, en el que me refugio en mi vida.

Es una comedia con un fondo muy humano, muy de necesidad... y no es tan alegre pero contado desde un punto de comedia. Es mi tipo de humor: reírte de mis problemas, hacer comedia de la propia situación. No tanto con chistes sino de la situación. Y cuando la leí me encantó. Estuvimos hablando un ratazo (...) y entendía todo lo que me decía [Raúl Navarro]. Porque hay veces que te cogen para un proyecto y no te entiendes con el director. No tenéis el mismo tipo de humor, no vais la vida igual... y hay que hacer un poco más de esfuerzo. Con Raúl, no. Entendía enseguida donde estaba el humor. El personaje de inma no tiene el chiste escrito sino que la situación es lo que le da la comedia. El proyecto me eligió a mí y yo elegí al proyecto de una manera casi que tenía que pasar. Cero forzado.

Entrevista con Ana Jara (Estefi)

Ana Jara asume el papel de Estefi, una chica inconformista, la "perroflauta" del pueblo. Activista, feminista y la mejor amiga de Inma.

¿Tienes pueblo o eres urbanita pura?

Ana Jara (AJ): La familia de mi padre es de un pueblecito de Cuenca. Entonces yo me he criado yendo los veranos a las fiestas del pueblo. Así que más real no podía ser. Era más pequeño que Polvaredas, que parece que no pero es grande, pero sí que se generaba eso de que todos nos conocíamos, siempre estaba la típica que no te caía muy bien, el que te gustaba... las borracheras juntándose todos los primos y demás.

Entonces, tú ya tenías la documentación hecha...

AJ: Claro, yo ya tenía la investigación hecha previa desde pequeña porque he pasado todos los veranos en mi pueblo y es como mi rincón favorito del mundo. A pesar de que hace tiempo que no hay fiestas por el COVID, es algo que a mí me encanta.

Estefi es una joven adolescente muy activista y feminista, ¿qué significa para ella estar en Polvaredas?

AJ: Es para las que más duro es vivir en un pueblo muy conservador, con un alcalde facha... es complicado. Igual que para Javi el salir del armario también, aunque no se cuenta aquí me imagino que también debió ser difícil. Pero me parece que también hay una cosa muy de adolescente que es centrarse en su grupo de amigos y da igual lo que diga el resto, lo que critican y demás, Yo creo que tiene ganas de cambiar algo del pueblo pero todavía no es lo suficientemente mayor como para que le escuchen.

Tu personaje está en un momento de descubrirse a sí misma, tiene buenas convicciones, pero hay cierta dualidad y contradicciones en torno a ella...

AJ: A pesar de que siempre digo que tiene que ver con la adolescencia, también siendo adultos nos sucede. Que tenemos creencias o vemos cosas que nos aferramos a un discurso pero después alguien nos presenta otro tipo de justificación, de discurso y cambia. La dualidad es válida. No me parece una cosa de "esa persona siempre pensó de esta forma y ahora piensa de otra". Creo que si cambias de opinión, con esta dualidad, es entendible. Yo a Estefi la entiendo mucho porque no soy la misma Ana de hace seis año que ahora. Pienso respecto a ciertos temas de manera distinta porque también gano más herramientas y entiendo mejor las cosas. Hay cosas que me interesan más, otras menos. No me parece un conflicto.

En ese sentido, ¿Cuánto de ti hay en Estefi?

AJ: Nos parecemos. Creo que se parece más a la Ana actual. A pesar de ser un personaje con 16-17 años y yo tengo 25 para 26. Es una edad más tranquila, más maduro, con un discurso más forma... aunque luego tambalee, pero también se tambalea el discurso de la Ana de los 26. Tengo mucho cuerpo y ella me ha enseñado mucho.

"Raúl me vio muy perroflauta y luego en el proceso de nos dio la puerta abierta a que hiciésemos lo que quisiésemos con el personaje"

¿Cómo te llegó el papel?

AJ: Llegó el casting para hacer de Inma o de Estefi, grabé los dos. Raúl me vio muy perroflauta y luego en el proceso de nos dio la puerta abierta a que hiciésemos lo que quisiésemos con el personaje. Ya desde el lugar donde nos vestíamos porque ellos tenían una estética en la cabeza y yo tenía otra y llegamos a un acuerdo. Que sea perroflauta pero a medias. Tenían un ganchito, ese tipo de ropa, que siempre esté fumando o con una cerveza, que no beba cubatas... desde ese lugar se empezó a construir Estefi. Y luego la relación de amistad que se generaba en la realidad con Omar, Cristina y Lucía pues luego traspasaba la ficción.

Habéis hecho mucha piña, ¿cómo fue el rodaje?

AJ: Estuvimos un mes y medio en el pueblo e imagínate, terminábamos de rodar e íbamos a tomarnos algo, luego a cenar, que si desayunábamos juntos, hacíamos deporte... Fue como vivir un mes y medio en la casa de Gran Hermano. Llegó un punto en el que el rodaje, pobre Raúl, que había día que estábamos pasados de rosca que le entraba a uno la risa y al final no podíamos tirar. Lo típico que se generan chistes internos y ya no puedes parar.

Y, ¿alguna anécdota que puedas destacar?

AJ: Teníamos que grabar una escena que nos enfrentábamos los dos equipos como los buenos y los malos y aunque el texto lo decían solo dos personajes los demás teníamos que estar presentes, pero estábamos todos petadísimos. No sé que pasó ese día que no podíamos más. Raúl vino en un momento y dijo "chicos, basta". Luego otra vez nos pasó que había un hinchable. Y justo en exteriores no teníamos mucho sitio donde descansar e imagínate, agosto en Toledo, un calor... Nos metimos en el hinchable y nos quedamos dormidos. Y en un momento eso se empezó a desinflar porque habían apagado y ya se dieron cuenta de que estábamos dentro.

Hace años trabajaste en 'Soy Luna' para Disney Channel ¿En qué momento una asume la etiqueta de Chica Disney o deja de serlo?

AJ: No sé en qué momento empiezas a ser Chica Disney o dejas de serlo, supongo que es cuando trabajas en Disney. Yo igual como que lo digo medio en broma porque no sé qué es. Nos hemos inventado como ese término pero serlo es simplemente ser responsable con la imagen que tiene y a quién se la das. Y como son niños, son adolescentes recibes la responsabilidad de decir cuídate. (...) Te están viendo niños y tienes que ser responsable con lo que subes, lo que no... cuando terminas porque ha terminado tu contrato, decides tú qué es lo que quieres hacer y qué es lo que quieres mostrar al mundo. Yo nunca dejé de mostrarme como soy. Al final no dejo de ser un poco Chica Disney. No me gusta subir cosas a redes en las que se me vea drogándome, fumando —más que nada porque no lo hago— fumando bebiendo, más provocativa de como me gusta vestir. Ciertas cosas que se siguen llevando.

Además, vemos que eres autora de un libro de poesía, ¿de dónde te viene esta faceta?

AJ: No es un libro de poesía exactamente, es como un cúmulo de cosas que quise contar en su día. Me propusieron los de Planeta escribir un libro y yo quería hacer algo como bastante mío y por eso tiene este título. Y es como una mezcla de muchas cosas dentro de mí. No es una autobiografía pero es un poco desnudarme ante el que me lea.

Entrevista con Omar Banana

Finalmente, hablamos con Omar Banana (Javi), que poco a poco se va haciendo huecos en proyectos de renombre

Javi es un personaje muy dicharachero, cómo es para él estar en Polvaredas

Omar Banana (OB): Javi es la típica persona que lo pasaría mal por estar en un pueblo, pero mira, yo soy de Huelva y tengo muchos amigos que son de pueblos y de lo que conozco que son más como Javi, casi nunca lo han pasado mal. Algunos sí que lo han pasado mal por su sexualidad y por todo. Para Javi yo creo que tiene tanta confianza con la gente de su pueblo que no lo pasa mal. Está bien, está contento, puede ser él mismo puede expresarse... siempre hay el típico gilipollas que le dice lo que sea o intenta reírse de él por ser quién es y ser cómo es pero yo creo que lo importante es todo el resto de personas que apoyan a Javi y que quieren a Javi como es. Entonces para él da igual estar en Polvaredas o en Madrid. Va a seguir siendo igual.

Es una propuesta evidentemente muy festiva, ¿cómo fue el rodaje?

OB: El rodaje fue pasárnoslo bien todo el rato, de principio a fin, estábamos súper a gusto. Un equipo muy bonito, nos quedábamos en un hotel... entonces pasábamos mucho tiempo juntos. Intentábamos hacer piña. Como nos pilló después de esa primera ola fuerte de pandemia, yo creo que lo pillamos con muchas ganas. Con mucho respeto, también, pero con muchas ganas y espero que se transmita.

¿Cómo te llega este papel?

OB: Me llega en febrero, me dieron el dossier, nada más que veo el personaje digo que sí. Es verdad que cuando hice Manolito en 'Veneno' pude hacer algo parecido, pero no tan longevo, digamos. Este me daba un poco más de libertad de experimentar un poco más. Me apetecía muchísimo. Me llegó justo antes de pegarme los últimos carnavales antes de la pandemia.

"Este papel me daba un poco más de libertad de experimentar un poco más"

¿Hay mucho de ti en Javi?

OB: Hay mucho de mí, pero también de mis amigos. Cuadno hago este tipo de personajes, más dicharachero y más abierto y más tal me llegan mensajes en plan de "tienes que ser gracioso" y eso. Y lugo la gente me ve y ve todo lo contrario, soy una persona super reservada, muchísimo más tranquila, mucho más callada. Siempre intento meterme en la piel de mis amigos. o de los que yo creo que se pueden identificar más con este tipo de papeles. Más que en mí hay de mis amigos.

Tú sobre todo compartes escenas (bueno, tienes una subtrama) con el personaje de Canco Rodríguez, ¿cómo ha sido trabajar con él y el resto de reparto "adulto"?

OB: Tanto Canco, Melani, Roberto, etc. son para mí robaescenas increíbles. Toda la experiencia que tienen se nota muchísimo y se transmite. Es una lección de aprendizaje, de ver cómo lo hacen y esa naturalidad que ellos tienen constantemente, y esa tranquilidad. Sus personajes son de lo mejor que tiene la serie. Creo que lo que hacen ellos es una obra de arte. Una obra maestra.

Estás un poco acostumbrado, porque te hemos visto en proyectos con gente de renombre. En 'Veneno', en 'Reyes de la noche'... ¿cómo ha sido tu experiencia?'

OB: Son experiencias muy diferentes pero muy gratas todas. En 'Veneno', trabajar otra vez con los Javis era otro sueño, porque me lo paso muy bien con ellos. El equipo era el mismo que el de 'Paquita Salas' y era todo muy guay. Volver era increíble y ojalá haya más ocasiones.

En 'Reyes de la noche' no conocía a nadie, pero con gente con muchísima experiencia, con muchísima madurez y de la que he aprendido muchísimo. Entonces de todo me llevo algo diferente pero algo muy bueno y muy grato.