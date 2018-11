"Siento que Netflix ha pegado un soplo de aire fresco a la producción audiovisual en España". Ernesto Alterio

Netflix tiene previsto estrenar 'Narcos: México' el próximo 16 de noviembre. En ella se opta por un nuevo comienzo para una de las series más populares de la plataforma. En esta ocasión volvemos a comienzos de los años 80 y cambiamos de país. Eso ha provocado una revolución en el reparto, en el cual encontramos, entre otros, a Ernesto Alterio.

En Espinof tuvimos la ocasión de charlar con él en exclusiva con motivo de la campaña de promoción de 'Narcos: México' y tuvimos ocasión de charlar sobre su personaje en la serie, cómo llegó a la misma tras años intentándolo, las diferencias entre hacer una serie en España y en Norteamérica o de una película suya que cumple 15 años este 2018.

Lo primero que nos gustaría saber es cómo llegaste a la serie

Por casting. Yo hice casting para la primera, la segunda y la tercera temporadas y finalmente en ésta sonó. Hice para personajes que eventualmente aparecieron en la serie, pero como son casting mundiales a lo mejor te dan un casting para un personaje pero te ofrecen otro. En ésta el casting que yo grabé fue para el personaje que hace Diego Luna, pero me veían para otro.

Naciste en Argentina y estás afincado en España, pero aquí interpretar a un personaje mexicano, ¿cómo manejaste el tema del acento?

Trabajé con un Coach que lo tiene súper bien montado. Aquí en la serie cuidan mucho todos los detalles y yo tenía una Dialect Coach disponible para trabajar con ella, que me ayudó muchísimo. Y luego todo un trabajo de campo que yo hago estando allí. En los momentos libres es cuando realmente aprendes.

A mí me interesa mucho la música y todo lo que tiene que ver con los idiomas me apasiona. Estando allí tienes la oportunidad de pegar la oreja y empezar a conocer giros idiomáticos. Y todo eso te sirve para enriquecer a tu personaje. Las cosas que tienes que decir cómo se dirían. Hicimos mucho trabajo para particular la forma de hablar de este personaje.

¿Te basaste en algún personaje real en concreto a la hora de construir la personalidad del personaje?

No me basé en ningún personaje en concreto, pues está basado en un personaje real y no había material en Internet donde yo le viera hablando a él, pero sí encontré materiales del hijo, que es un abogado importante allí. Me basé en eso, en la manera de hablar. Pensé que el hijo algo tiene que ver con el padre en cuanto al timbre de voz. Lo que pasa es que el padre nació en México.

Eso en cuando a la manera de hablar, en la forma de actuar documentándome viendo cómo era este personaje. El cargo que ocupa, qué es lo que tiene que hacer. Ese trabajo de investigación te va transformando.

En lo concerniente al aspecto físico, el personaje inicialmente aparece pero es más una presencia amenazante que luego se va concretando, ¿cómo llegasteis a elegir ese vestuario y apariencia?

La primera aparición de mi personaje es en el capítulo dos y aparece ahí y claro, lo presentan como el más malo de los más malos. Y ahí dices, “¿qué haces?”. El símbolo de la DFS es un tigre y ellos hicieron todo un paralelismo entre los valores del tigre y lo que tenía que ser un agente de la DFS. En eso me amparé un poco para construirlo. El tigre no es arrogante como el león, actúa en silencio, pero es letal. Necesitaba que algo de eso emanara de la presencia.

¿Llegaste a hablar con Javier Cámara, que estuvo en la serie, para saber a lo que te enfrentabas?

Con él no, con él hablé después porque no coincidí con él. Sí hablé con Alberto Amann, que me dijo que iba a estar muy bien. Yo tenía dudas porque era firmar que empezaba en noviembre y el compromiso era hasta junio. Tenía dudas sobre cómo iba a ser tener que estar todos esos meses allí, porque además tampoco te dicen cuánto vas a aparecer. Él me calmó. Recuerdo que hablé con él en todo el momento de la negociación y me animó.

Yo creo que la duda tenía que ver más con el vértigo de embarcarme en un proyecto tan largo, pero la experiencia ha sido fantástica y estoy megacontento de haber estado aquí. Siendo que es un proyecto que en cualquier parte del mundo dices que estás en Narcos y será “Ah, sí, vale”. Se quedan con eso.

¿Cuáles serían las diferencias en el contrato entre ‘Las chicas del cable’ y ‘Narcos: México’?

Es diferente, sí. El contrato aquí me lo hicieron mis agentes en Estados Unidos y el de aquí se firmó con Bambú, que es una productora local. Mis representantes de aquí en concordancia con los americanos hicieron el contrato. Otro mundo. Es una gran producción que parece hacer diez capítulos están ocho meses. En ‘Las chicas del cable’ diez capítulos en tres meses. Y la de ‘Narcos: México’ se rodaba con dos unidades todo el tiempo. Ni siquiera como una película en España. Una maquinaria enorme.

¿Cuál era tu opinión sobre la serie antes de embarcarte en ‘Narcos: México’?

A mí me encantaba, me la tragué entera. Creo que es una de las series emblema de Netflix. Me pareció muy entretenida, muy bien armada. Y luego tiene un componente histórico que es muy atrayente. También a mí me pasa como espectador desde ‘El Padrino’ que el mundo de la mafia me produce una cierta fascinación.

Para los fans de la serie va a ser muy estimulante esta nueva temporada porque hay un cambio de latitud y temporal. Ahora vamos a principios de los 80 en México con otras costumbres y otros personajes. Y México es fascinante también a todos los niveles.

¿Tú también eres de los que hace maratones de episodios de la serie o prefieres ir a otro ritmo?

Depende los tiempos que yo tenga. No tengo mucho tiempo para hacer maratones, pero alguna vez sí, me pasó por ejemplo con la segunda temporada de ‘Narcos’, que me la vi entera casi del tirón. No podía parar.

Nos gustaría saber también cuál es tu posición respecto a la política de estrenos de Netflix con el cine. Que rara vez estrena sus películas pero a cambio quizá hay ciertos títulos que se hubiesen llegado a decir...

No lo sé, yo creo que todavía es un poco pronto y que se encontrará la manera. Lo que sí te puedo decir es que es fantástico todo lo que está haciendo Netflix. Siento que ha revolucionado el mundo del audiovisual en muy poco tiempo. Que ha pegado un soplo de aire fresco a la producción audiovisual en España y supongo que en muchas otras partes. Y está dando mucho trabajo a mucha gente.

Este año se cumplen 15 años del estreno de ‘Días de fútbol’ y nos gustaría saber por qué en el cine español no hay reuniones para celebrar estos aniversarios como sí sucede en Hollywood, ¿lo hacéis al menos en privado?

Lo que pasa es que casi todos son amigos y los veo mucho. Nos reunimos todo el tiempo, pero no específico. Me acuerdo que cuando se cumplieron los 15 años sí estuvimos todos un poco ahí en twitter y creo que para esa película se habló de hacer una segunda parte, pero al final no cuajó.

¿Eso fue al poco del estreno o más adelante?

Al poco del estreno y ahora otra vez. David Serrano, el director, está con esa idea. Lo que él quería era hacer tres. Una a los 10 o 15 años con los mismos personajes y ver qué había sido de ellos. Estuvo empujando para llevarla adelante pero al final no sé qué ha pasado.

Hace poco estrenaste también ‘La sombra de la ley’, ¿cómo construiste tu personaje allí, te basaste en algo en concreto?

Tampoco me basé en alguien concreto. Sí que sentía que tenía que hacer una construcción para darle verosimilitud a un personaje que hace lo que hace. Lo llaman El tísico porque está con el cerebro completamente quemado, que está enfermo de la cabeza. Tenía la imagen como de un perro apaleado y peligroso. Alguien que no sabes por dónde te va a salir. No podía hablar como lo hago normalmente, tenía que romper algo en el timbre de la voz.