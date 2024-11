Algo pasa con 'Jurado Nº 2'. En Warner son muy cautos con la posible última película de Eastwood y solo están considerando "una pequeña campaña de premios"

A sus 94 años y con una filmografía detrás que ya quisieran muchos directores, el que se intuye como último trabajo de Clint Eastwood debería ser recibido por todo lo alto, pero la situación está siendo muy diferente. 'Jurado Nº 2' tiene un estreno muy limitado en Estados Unidos de solo 50 cines y a pesar de sus grandes críticas (cuenta con un 91% ahora mismo en Rotten Tomatoes), no parece que el estudio esté muy preocupado en que llegue a los Oscars.

¿Está Warner Bros. queriendo retirar al legendario director antes de tiempo? Parece el pensamiento generalizado. Solo hace un par de días y por lo bajini, a través del reportero Matthew Belloni, llega la noticia de que la distribuidora está considerando darle "una pequeña campaña de premios". De momento, su página de "Para su consideración" solo muestra películas como 'Dune: parte 2', 'Furiosa' o incluso la fallida 'Joker: Folie à Deux'.

La animosidad (si es que la hay) podría ser mutua, hace unos días Eastwood no se presentó a la premiere de la película, y a mediados de octubre sus cuentas oficiales dieron a entender que ya tenía un nuevo proyecto en marcha antes de que hubiera ningún tipo de declaración oficial. Esto no significa que vaya a existir, por supuesto, le falta un apoyo que puede no llegar, pero la intención está ahí.

Esto ha hecho que la lectura alrededor del nuevo drama siendo la película final del director sea confusa. El propio Eastwood claramente no ha dicho que lo sea, su reparto se aleja de decir nada sobre su retiro y desde Warner tampoco lo han anunciado. Si querían que lo fuera, quizás se está viendo reflejado con la escueta publicidad que le están dando.

A las últimas películas de Eastwood no les ha ido muy bien en taquilla. Tanto 'Cry Macho' como 'Richard Jewell' decepcionaron, recaudando la mitad de su presupuesto en el caso de la primera o igualándolo en caso de la segunda, por no hablar de que ambas contaron con la cuestionable estrategia de Warner de estrenar en streaming al poco tiempo. Está por ver si le espera el mismo destino a 'Jurado Nº 2', pero desde luego tener a un estudio detrás que no la está apoyando no parece ser una gran ayuda.

