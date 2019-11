Apple retrasa indefinidamente el estreno de 'The Banker', su primera película original, por una turbia polémica de abusos

Apple acaba de anunciar que su primer gran lanzamiento cinematográfico original, la película, 'The Banker' de George Nolfi, se ha retrasado indefinidamente y su emisión futura en Apple TV +, también está potencialmente en duda. La película estaba programada para un estreno limitado el 6 de diciembre a través de Bleecker Street, pero cuando su estreno en la clausura del AFI Fest se canceló abruptamente el miércoles, esta noticia parecía solo cuestión de tiempo. Pero, ¿Qué está pasando aquí?

Apple publicó el primer trailer oficial de 'The Banker' a primeros de noviembre, siendo la primera película producida por Apple Originals, el estudio de producción del gigante. Un biopic ambientado en los 60 con temas que cubren el racismo. Según su sinopsis oficial, se centra en los empresarios revolucionarios Bernard Garrett (Anthony Mackie) y Joe Morris (Samuel L. Jackson), que idean un plan audaz y arriesgado para asumir el establecimiento racialmente opresivo de la década de 1960, ayudando a otros afroamericanos que persiguen el sueño americano.

Junto con la esposa de Garrett, Eunice (Nia Long), entrenan a un hombre blanco de clase trabajadora, Matt Steiner (Nicholas Hoult), para hacerse pasar por la cara rica y privilegiada de su floreciente imperio inmobiliario y bancario, mientras que Garrett y Morris se hacen pasar por un conserje y un chófer. Una idea sin duda interesante que se esperaba lanzar con una estrategia distinta a la habitual con los servicios de streaming. Un método más tradicional llegando primero a los cines en diciembre y en enero de 2010 a Apple TV+.

Una razón para estrenar 'The Banker' en cines era cumplir el requisito de los aspirantes al Óscar de que las películas se hayan estrenado al menos en una sala de cine durante el año. Sin embargo, todo se empezó a torcer cuando fue retirada del festival AFI Fest de Los Ángeles en el último momento. Cuando el estreno fue rechazado, Apple comentó algunas "preocupaciones" sobre la película.

Bueno, ahora los detalles de esas preocupaciones han salido a la luz. Específicamente, las vinculadas a las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Bernard Garrett Jr., el hijo del personaje principal de la película Bernard Garrett Sr., interpretado por Anthony Mackie. Garrett Jr. es coproductor de la película e iba a formar parte de la gira promocional de la película para ayudar a explicar el trabajo de su padre.

Pero todo se ha torcido cuando las hermanastras de Garrett Jr., Cynthia Garrett y Sheila Garrett, unos 15 años menor que él, alegan que este abusó sexualmente de ellas durante años, mientras vivía con ellas cuando era joven. También hay acusaciones sobre la línea del tiempo que cubre los hechos de 'The Banker', que habría sido modificada para dejar a las niñas y a su madre fuera de la historia. Apple ha reaccionado a estas graves afirmaciones y ha tomado medidas.

En lugar de su madre y las niñas, la película se centra en la primera esposa de Bernard Garrett Sr., a pesar de que este ya se había divorciado de ella en el momento en el que muchos de los eventos representados en la película acontecieron. Cynthia Garrett, la mayor de las dos niñas y una veterana en Hollywood que ha trabajado durante décadas en MTV, VH1 y NBC como presentadora de un programa de entrevistas, hizo una declarión en The Hollywood reporter:

