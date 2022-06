"Baz Luhrmann te mantendrá confuso constantemente". El consejo que Leonardo DiCaprio dio al protagonista de 'Elvis'

Cuando Austin Butler consiguió el papel principal en 'Elvis', supo que iba a estar en el punto de mira de Hollywood. Se impuso a Harry Styles y Miles Teller en el papel y trabajó con el famoso Baz Luhrmann en su primer papel principal. Un evento que cambiaría su carrera que preparó consultando a Leonardo DiCaprio, quien vio explotar su carrera tras protagonizar 'Romeo + Julieta' y repitió ​​con el director en 'El gran Gatsby'.

En una entrevista con EW, Butler reveló los consejos que le dio DiCaprio sobre trabajar con el director australiano.

"Leo me dijo: 'Baz te mantendrá constantemente desconcertado y te sacará cosas que nunca supiste que tenías dentro de ti. Esa es exactamente la experiencia que tuve”.

La tendencia de Luhrmann a cambiar escenas con frecuencia en el último minuto en el set fue una fuente de frustración para Butler, pero el actor cree que tener la mente abierta llevó a algunos de los mejores momentos de la película.

“Hubo días en los que simplemente pensaba, ‘Baz, ¿por qué no hacemos lo que teníamos previsto? Me di cuenta de que me empujaría hasta el límite de lo que era capaz. Capturas un rayo en una botella de alguna manera: si hubieras hecho lo que habías preparado, podría haber sido más rancio”.