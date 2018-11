'Bohemian Rhapsody' es la campeona de la taquilla: el cascanueces de Disney no puede con la música de Queen

We are the champions, my friend. Imposible no acordarse del temazo de Queen al comprobar que 'Bohemian Rhapsody' está triunfando con mejores cifras de lo esperado. La película protagonizada por Rami Malek, en la piel de Freddie Mercury, conquistó la taquilla estadounidense con 50 millones de dólares en su estreno (prácticamente lo mismo que costó producirla).

A ese dato hay que sumar los 91,7 millones cosechados en el mercado internacional, resultando un total de 141,7M$ tras su segundo fin de semana en cartelera (tuvo un estreno adelantado en Reino Unido). Las críticas han sido más negativas que positivas (aquí tenemos a Mikel y a Víctor con opiniones diferentes) pero el público parece encantado y, al final, eso es lo que importa. Que los que pagan la entrada salgan felices del cine.

El éxito de 'Bohemian Rhapsody' significa la derrota de la otra gran novedad de estos días, 'El cascanueces y los cuatro reinos', con Morgan Freeman, Helen Mirren y Keira Knightley al frente del reparto. La película, basada en el cuento clásico de E.T.A. Hoffmann, sólo pudo recaudar 20 millones en Estados Unidos, un estreno flojísimo para una superproducción de Disney pensada para enganchar a toda la familia. Fuera de EE.UU. suma 38,5M$.

En la 3ª posición encontramos otra entrada en el box office USA, 'Nobody's Fool', la nueva comedia escrita y dirigida por Tyler Perry. Cuenta con Tiffany Haddish como reclamo, sólo 6 semanas después de que la humorista consiguiera el nº1 con 'Escuela para fracasados' ('Night School'), junto con Kevin Hart.

El Freddie Mercury de Rami Malek también lidera la taquilla española