Disfruta con el alucinante comienzo de 'Baby Driver': seis minutos de insuperable acción al volante

Si has visto 'Baby Driver' ya habrás comprobado que tiene varias secuencias increíbles que dejan en ridículo a casi todas las persecuciones plasmadas en el cine reciente (¡tanto en coche como a pie!). Quizá es pronto para afirmarlo pero creo que marca un antes y un después, que Edgar Wright ha dirigido una de las mejores películas de acción de la historia.

El inicio es una pequeña obra maestra. Por eso, Sony ha compartido un vídeo con la primera secuencia de 'Baby Driver', seis minutos insuperables de ritmo, espectáculo, emoción y humor. Si esto no te convence para pagar la entrada, nada lo hará. Tanto si la descubres por primera vez como si ya la viste en la sala de cine (donde impresiona más), recomiendo que subas el volumen y disfrutes de esta joya a pantalla completa:

Al margen de la ejemplar puesta en escena de Wright, cabe destacar el alucinante trabajo de montaje, encajando los cortes con la canción 'Bellbottoms' de Jon Spencer Blues Explosion. No estoy seguro de que haya otra secuencia mejor en la película pero desde luego hay otras a este nivel, similares en ambición y resultados, donde la música marca el ritmo de la acción. 'Baby Driver' se convierte así en un musical diferente y trepidante.

En The Beat hay una jugosa entrevista a uno de los dos montadores acreditados de 'Baby Driver', Paul Machliss, quien cuenta que Wright le pidió trabajar en el set de rodaje para comprobar cuanto antes si estaban siguiendo los storyboards y grabando los planos adecuados para los temas musicales elegidos. No podía ser de otro modo. La película puede dejar mejor o peor sabor de boca al final, y quizá desaprovecha a sus personajes, pero tiene secuencias prodigiosas y me parece imprescindible para cualquier amante del séptimo arte.

Baby, un joven y talentoso conductor especializado en fugas (Ansel Elgort), depende del ritmo de su banda sonora personal para ser el mejor en lo suyo. Cuando conoce a la chica de sus sueños (Lily James), Baby ve una oportunidad de abandonar su vida criminal y realizar una huida limpia. Pero después de haber sido forzado a trabajar para un jefe del crimen (Kevin Spacey), deberá dar la cara cuando un malogrado golpe amenaza su vida, su amor y su libertad.

