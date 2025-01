Estrenos (1 de enero). 61 series, películas y documentales en Netflix, Max, Prime Video, Disney+, Movistar Plus+, Filmin y SkyShowtime

¡Feliz año nuevo! Supongo que a horas de publicación lo mismo muchos no estaréis de pie pero la maquinaria de los estrenos no para y como primer miércoles del año que es vamos a repasar las 61 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en Netflix, Max, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Disney+ y SkyShowtime.

addadaa 61

'Sweetpea'

Ella Purnell protagoniza esta serie como Rhiannon, una jovencita que suele pasar desapercibida y no es tomada en cuenta para nada... hasta que un día su vida da un vuelco y se transforma en una joven capaz de cualquier cosa.

Estreno el jueves en SkyShowtime

'Te echo de menos'

La nueva serie de esa factoría de adaptaciones que es Harlan Coben. En esta ocasión esta miniserie nos lleva por la historia de una detective, que años después de la desaparición misteriosa de su prometido, encuentra su perfil en una aplicación de citas.

Estreno el miércoles en Netflix

Todos los estrenos

Netflix

'After The Rain' (miércoles)

'Aislados con la suegra' [N] (jueves)

'Bandidos' T2 (viernes)

'Call of the Night' (miércoles)

'La culpa no es mía' (miércoles)

'Crims' T4 (viernes)

'Departure: vuelo 716' (miércoles)

'Dr. Stone' [N] (miércoles)

'En un lugar salvaje' (miércoles)

'Jesus Revolution' (miércoles)

'El juramento' (miércoles

'Love is Blind. Alemania' [N] (viernes)

'Manhattan: La ciudad de oro' (viernes)

'Naruto Shippuden' T13 (miércoles)

'Naruto, la película. El final' (miércoles)

'No te mueras. El hombre que quiere vivir para siempre' (miércoles)

'Nº 24' (miércoles)

'Si las estrellas hablaran' [N] (sábado)

'Spy x Family' T2 (miércoles)

'Te echo de menos' (miércoles)

'Umjolo. Mi principio mi final' (viernes)

'La vida según Filomena Cunk' (jueves)

'Wallace y Gromit. La venganza se sirve con plumas' (viernes)

Max

Prime Video

'Alas blancas' (viernes)

'Elevator Games' (viernes)

'La plataforma' T2 (jueves)

Disney+

'Confessions of a Psycho Killer' (viernes)

'Crimen organizado con Mariana van Zeller' (viernes)

'Medalist' (sábado)

'Miraculous World. Las aventuras de Ladybug en Londres, la carrera contra el tiempo' (viernes)

'Tortured to Death: Murdering the Nanny' (viernes)

Movistar Plus+

'El barco del amor' (jueves)

'Crimen, de Irvine Welsh' (miércoles)

'Daddio' (domingo)

'Misión en Taipei' (miércoles)

'Pet Shop Boys: Ayer y Hoy' (viernes)

'Vidas perfectas' (viernes)

Filmin

'El agente de la felicidad' (viernes)

'La cabeza fría' (viernes)

'El caso Abel Trem' (viernes)

'Escenario 0' (viernes)

'First Case' (viernes)

'El príncipe de las tinieblas' (miércoles)

'The Rapture' (viernes)

'Reinas' (viernes)

'Reir, cantar, tal vez llorar' (viernes)

'La vía láctea' (miércoles)

SkyShowtime

'Back to Black' (viernes)

'Black Widow' (domingo)

'Sweetpea' (jueves)

Lo más mejor para Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2024. Además, estas son nuestras series favoritas estrenadas este 2024 en Netflix, Prime Video, Disney+ y Max.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025