Estrenos (17 de julio): 21 series, películas y documentales que llegan el fin de semana a Netflix, HBO, Movistar+, Sky y Filmin

Nuevo viernes y se nota (quizás demasiado) que ya estamos a mediados de julio y apenas tenemos un puñado de estrenos en las plataformas de streaming de nuestro país. Apenas unas 21 películas, series y documentales que llegan a Netflix, HBO, Movistar+, Sky y Filmin.

'Maldita' en Netflix

La gran apuesta de fantástico juvenil para este verano es la adaptación de la obra homónima de Frank Miller. Katherine Langford es Nimue, joven destinada a ser la mística Dama del Lago, que se embarca en una misión crucial para el futuro de la naciente Inglaterra.

Estreno el viernes | Crítica

'El reto del beso' en Netflix

Desde Netflix Brasil llega esta serie (titulada en el original 'Boca a boca', que no sé por qué se traduce) que rodea a un grupo de adolescentes de una pequeña ciudad que viven asediados por un virus cuya cadena de contagio puede poner al descubierto sus secretos.

Estreno el viernes

'Dollface' en HBO

Kat Dennings interpreta a una mujer joven que, después de ser abandonada por su novio de toda la vida, debe lidiar con su propia imaginación cuando literal y metafóricamente vuelve a entrar en el mundo de las mujeres, para reavivar las amistades que dejó. También protagonizada por Brenda Song, Shay Mitchell y Esther Povitsky.

Estreno el viernes

Espinof recomienda...

'Death Proof' en Filmin (Kiko Vega)

La muerte del hombre malo en un homenaje de esos que al final resulta tan fresco y original como las propias obras en las que se mira. Y mira, mejor así. Para muchos, ‘Death Proof’ es la “peor película de Tarantino”. Para otros tantos, esta aventura a cien por hora es la mejor. Vas a tener que pasar por la línea de meta para saber de qué lado estás y no se me ocurre un plan más molón para una tarde de verano confinado. A ver, es una obra maestra, pero eso te lo digo así en bajito, no se vayan a enfadar los demás.

Estreno el viernes | Crítica

'Los miserables' en Movistar+ (Albertini)

Sin relación aparente con la inmortal obra de Victor Hugo más que se ambiente en la barriada parisina donde se escribió. Un enérgico Ladj Ly comienza con un thriller policíaco que enseguida demuestra que lo que le interesa es hablar de los habitantes de ese barrio. Durante el lapso de poco más de un días que dura la acción se convierte en una olla a presión formado por mercados callejeros interminables, pequeños vándalos, ladrones y gente que, simplemente, sobrevive como puede.