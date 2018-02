Tráiler de 'Anon': Clive Owen nos sumerge en la nueva e interesante distopía de Andrew Niccol ('Gattaca')

"El anonimato es el enemigo."

Acabamos de hablar de 'Gemini Man', un thriller de ciencia-ficción coescrito por Andrew Niccol donde actúa Clive Owen. Casualmente, seguimos en el mismo género, con el mismo actor y el mismo cineasta, para echar un vistazo al interesante tráiler de 'Anon', con cierto aire a videojuego. En los cines de Reino Unido y Grecia se estrena en mayo; en Estados Unidos podrán verla en Netflix y en España... a saber.

La historia de 'Anon' está ambientada en un futuro cercano donde no hay privacidad o anonimato (los trolls empiezan a sudar). Donde incluso los recuerdos son grabados en un esfuerzo por acabar con el crimen. Owen interpreta a un policía que, mientras investiga una serie de asesinatos sin resolver, conoce a una hacker llamada "The Girl", una misteriosa mujer sin identidad ni pasado, sin rastro de recuerdos grabados. Por supuesto, este encuentro lo cambia todo para el protagonista...

Amanda Seyfried encarna a "la chica" y el reparto se completa con Colm Feore, Sonya Walger, Mark O'Brien, Joe Pingue, Iddo Goldberg y Sebastian Pigott, entre otros. Si la sinopsis de 'Gemini Man' recordaba al conflicto de 'Looper', 'Anon' podría ser perfectamente un episodio extendido de 'Black Mirror', la antología creada por Charlie Brooker que está agotando casi todas las ideas y tramas más o menos originales que quedan (¿quedaban?) en el género fantástico.

Vaya por delante que espero encontrar un gran film, soy un enamorado del género fantástico. Sin embargo, me llama mucho la atención como hay directores a los que se les acaba el crédito por hacer un par de películas torpes, o malas, mientras que otros como Andrew Niccol parecen gozar de la eterna simpatía de la industria y el público, sin importar las decepciones o los tropiezos. Sí, es el director de 'Gattaca' pero también de la fallida 'S1m0ne' y dos completos bodrios como 'In Time' o 'La huésped' ('The Host').

Recientemente volvió a colaborar con Ethan Hawke en 'Good Kill', otro thriller que si no lo ves no pasa nada, donde Niccol hace eso tan molesto de subrayar el mensaje y las lecciones que debe extraer el público; un trabajo que no se corresponde con su alucinante prestigio. Y pensar que bastaron un par de títulos para hundir a M. Night Shyamalan, o cómo ahora es el momento de machacar a Duncan Jones por no estar a la altura de las elevadas expectativas con sus últimas dos películas...