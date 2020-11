Estrenos (20 de noviembre): 102 series, películas y documentales en Netflix, Amazon, HBO, Disney+, Filmin, Movistar+ y Atresplayer

Amanecemos, bueno, un poco tarde para amanecer... este viernes y en lo que nos perdemos entre tanta restricción del COVID (¿soy el único que se ha perdido con lo que se puede o no se puede hacer en su ciudad/pueblo?) lo que sí que es seguro es que pasaremos horas en casa, en nuestro salón, nuestro mando o dispositivo favorito y a ver algo de streaming.

Este fin de semana tenemos nada menos que 102 series, películas y documentales que llegan a Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Filmin, HBO, Movistar+ y Atresplayer.

'Marvel 616' en Disney+

Docuserie en la que nos acercamos a diferentes aspectos del impacto cultural que ha tenido Marvel a lo largo de su historia. Ocho episodios antológicos realizados por sendos realizadores.

Estreno el viernes

'Dinero negro' en HBO

Desde Rumanía llega esta nueva serie original de HBO Europe en el que nos cuenta la historia de dos técnicos de obra público que empiezan a bromear sobre llevar a cabo un asalto. Como entre broma y broma, la verdad se asoma, pronto ese plan se convierte en realidad.

Esteno el domingo

'Motherland: Fort Salem' en Prime Video

Y ojo con este divertimento YA en el que seguimos a tres brujas que se alistan en el ejército de Estados Unidos en un mundo en el que el Acuerdo de Salem puso fin a las persecuciones. Sin embargo un grupo terrorista pone en peligro este aquelarre militar.

Estreno el viernes

Todos los estrenos del fin de semana

Netflix

HBO

Filmin

Disney+ (todas el viernes)

'Agents of S.H.I.E.L.D.' t7

'Los verdaderos elegidos para la gloria'

'Marvel 616'

Otras plataformas

Espinof recomienda...

'Doce monos' en HBO (Kiko Vega)

'Doce monos' es una obra maestra que, en teoría, no debería ser plato de todos los gustos, pero a veces se dan una serie de casualidades que convierten una obra en teoría inaccesible en una de las pelis más recordadas por todo tipo de público, o sea, la hostia te la llevas sí o sí. Una inolvidable tragedia espaciotemporal que gana con cada visionado y que pone nuestro cerebro a trabajar. Misión cumplida.

'Misión Imposible: Fallout' en Amazon (Mikel)

Una gran película de acción con un impecable trabajo de puesta en escena que te hace vibrar en varios momentos. En un primer visionado su guion no me pareció gran cosa, pero en un posterior revisionado me ha quedado claro que es lo suficientemente funcional como para sentar las bases de una aventura muy entretenida que se ve beneficiada por la presencia de Henry Cavill -su personaje es de lo mejor que ha hecho el actor en su carrera-, aunque la gran estrella sigue siendo un Tom Cruise entregado y cuerpo y alma al personaje de Ethan Hunt.