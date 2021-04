Estrenos (23 de abril): 39 series, películas y documentales en Netflix, Amazon, HBO, Filmin, Movistar+ y Disney+

Viernes, día del libro, y llega la hora de repasar las novedades que las principales plataformas de streaming tienen preparadas para este fin de semana de los Óscar 2021.

En lo que vamos calentando y haciendo nuestra porra, vamos a ver las 39 series, películas y documentales que llegan desde hoy al domingo a Netflix, Filmin, HBO, Movistar+, Disney+ y Amazon Prime Video.

'Sombra y hueso'

La nueva gran apuesta por la fantasía de Netflix es la adaptación de las novelas de Leigh Bardugo que nos presenta un mundo fragmentado en dos y separado por una misteriosa barrera llamada Sombra.

Estreno el viernes en Netflix | Crítica

'Héroes: silencio y rock & roll'

Alexis Morante desempolva vinilos y se pone en la tesitura de narrar en un documental el auge de uno de los más populares grupos de rock and roll que ha dado España: Héroes del silencio, banda liderada por Enrique Bunbury.

Estreno el viernes en Netflix

'Stath Lets Flats'

Tras poderse ver en festivales, Filmin estrena una absurda sitcom protagonizada por un desastroso agente inmobiliario que tiene que hacerse hueco en el cada vez más competitivo (y absurdamente caro) mercado del alquiler de pisos en Londres.

Estreno el viernes en Filmin | Crítica

Gala de los Oscar 2021

Como cada año, tenemos la gran cita del cine con la gala de entrega de los Oscar 2021. Movistar+ es la responsable de retransmitir la ceremonia en España durante la madrugada del domingo al lunes con una programación en directo desde poco antes de medianoche en Movistar Estrenos.

Estreno el domingo en Movistar+

Todos los estrenos

Netflix

'Héroes: silencio y rock and roll' (viernes)

'Perfume Imaginary Museum "Time Warp"' (viernes)

'Sombra y hueso' (viernes)

'Sombra y hueso. Afterparty' (sábado)

'Spider-man: Lejos de casa' (domingo)

Filmin

HBO España

'A black Lady Sketch Show' T2 (sábado)

'La historia interminable' (viernes)

'Éternité' (viernes)

'LEGO DC ¡Shazam!: Magia y monstruos' (viernes)

'La Liga de la Justicia en Acción' T1 (viernes)

Movistar+

Ceremonia de entrega de Los Oscar 2021 (domingo al lunes)

'Tenet' (viernes)

'Yul Brynner: El magnífico' (domingo)

Otros

'The Empty Man' (viernes en Disney+)

'La favorita' (viernes en Disney+)

'Vikingos' T6 p2 (viernes en Amazon Prime Video)

Espinof recomienda...

'Spider-Man: Lejos de casa'

Humo y espejos es lo que nos encontramos en la segunda entrega del trepamuros encarnado por Holland. Una buena cinta que cierra la fase 3 con una aventura con Venecia de escenario de lujo. Un buen filme de superhéroes que vibra por todo su metraje.

Estreno el domingo en Netflix | Recomendado por Albertini | Crítica

Y más recomendaciones en Expediente Espinof

Y si quieres más recomendaciones, no te pierdas Expediente Espinof, la Newsletter en la que cada semana recomendamos series y películas. En esta ocasión he cogido yo el mando, por lo que he aderezado con un par de buenas lecturas.