Estrenos (25 de diciembre). 21 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Disney+, Movistar Plus+, Filmin y SkyShowtime

Lo primero es lo primero. ¡Feliz Navidad! Una fecha señaladísima y que coincide que es miércoles, por lo que ya sabéis que toca hacer repaso de estrenos en streaming. En concreto, tenemos 21 series, películas y documentales que se estrenan desde hoy hasta el domingo en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Disney+ y SkyShowtime.

'Doctor Who: Alegría, alegría Joy'

En mi casa no es navidad hasta que no pongo el especial de Navidad de Doctor Who. En esta ocasión tenemos la historia de Joy, que se registra para pasar una estancia tranquila en un hotel. La mujer acaba en un hotel del tiempo en todo un lío lleno de dinosaurios y alienígenas.

Estreno el miércoles en Disney+

'End of Summer'

Serie sueca que cuenta la historia de Vera, que cuando era adolescente sufrió la desaparición de su hermano. Veinte años más tarde, se ha convertido en una psicóloga experta en duelo cuya vida se pone patas arriba cuando conoce a un joven que se parece mucho a su hermano desaparecido.

Estreno el viernes en SkyShowtime

Todos los estrenos

Netflix

Prime Video

Disney+

'Doctor Who: Alegría, Alegría Joy' (miércoles)

'Mickey Mouse Funhouse' T3 [N] (miércoles)

'John Williams en concierto desde Tokio' (viernes)

'Los Simpson' T36 (miércoles)

'Los villanos de Valley View' T2 (miércoles)

Movistar Plus+

Filmin

SkyShowtime

'End of Summer' (viernes)

Lo más mejor para Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2024. Además, estas son nuestras series favoritas estrenadas este 2024 en Netflix, Prime Video, Disney+ y Max.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025