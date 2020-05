Estrenos (29 de mayo): 39 películas y series que llegan el fin de semana a Netflix, Filmin, HBO, Movistar+ y resto de plataformas

No sé desde qué fase nos estás leyendo pero en caso de que aun pudiendo ir de terraceo decidas montarte un plan de sofá y peli (o serie), aquí van los estrenos que nos traen las diferentes plataformas de vídeo bajo demanda por suscripción. En esta ocasión se nota que es final de mes y "solo" tenemos 39 series, películas y documentales que llegan este fin de semana a Netflix, Filmin, HBO, Movistar+, Prime Video y AppleTV+.

'Space Force' en Netflix

Steve Carell y Greg Daniels aúnan fuerzas de nuevo después de 'The Office' para presentar una nueva comedia en la que el actor interpreta al alto cargo militar encargado de supervisar la creación del nuevo brazo del ejército estadounidense: el espacial.

Estreno el viernes

Crítica de Mikel Zorrilla

'Central Park' en Apple TV+

He de confesar que esta es una de las series de Apple que más curiosidad me producían desde que se anució. Una comedia musical animada creada por Loren Bouchard, Josh Gad y Nora Smith y que cuenta el día de los cuidadores del parque neoyorquino. El reparto también es de aúpa con Kristen Bell, Leslie Odom Jr., Gad y Kathryn Hahn entre otros.

Espinof recomienda...

'Space Force' en Netflix (Mikel Zorrilla)

'Space Force' no llega a ser una comedia desternillante en su primera temporada más allá de su segundo capítulo, pero sabe cómo plantear un universo propio e ir desarrollando sus personajes para ir preparando el gran salto que esperemos suceda en la segunda temporada como en los casos de 'The Office' y 'Parks and Recreation'. Por ahora, es un buen pasatiempo con posibilidades de ser mucho más, suficiente para recomendar el visionado de esta nueva serie de Netflix.

Estreno el viernes | Crítica

'Let's the Corpses tan' en Filmin (Kiko Vega)

Qué mejor manera de adaptar una novela escrita a cuatro manos (las de Jean-Patrick Manchette y Jean-Pierre Bastid) que rodar una película a cuatro manos. Los belgas Hélène Cattet y Bruno Forzani dan su salto mortal definitivo con un thriller como nunca antes habías visto. Con un ojo puesto en 'Cul-de-sac' y otro en el rollito "one perfect shot', el 'Crank' de Cattet y Forzani es un alucinado viaje por los instintos más bajos y coloridos del ser humano.

Será importante.

Estreno el viernes

'Dragged across concrete' en Filmin (Víctor López G.)

El salvaje western caníbal ‘Bone Tomahawk’ fue una impecable carta de presentación para un S. Craig Zahler cuyo segundo largometraje, ‘Brawl in Cell Block 99’, parecía imposible de superar. Con su tercera película, titulada ‘Dragged Across Concrete’, el escritor y realizador norteamericano no sólo ha logrado ir un paso más allá pulverizando todas las expectativas posibes, sino que se ha reafirmado como uno de los autores más rompedores y contundentes del panorama actual. Clasicismo, brutalidad, un ritmo cocinado a fuego lentísimo, un dúo protagonista tan brillante como sus diálogos y un último tercio descomunal en 160 minutos que valen su peso en oro. Un puñetazo sobre la mesa (y sobre el rostro del espectador) de un cineasta extraordinario.