Estrenos (9 de abril): 16 series, películas y documentales que llegan estos festivos a Netflix, HBO, Disney+, Movistar+ y Filmin

Amanece un Jueves Santo atípico sin procesiones pero con una nueva ronda de estrenos que ver en casa. Así que vamos a repasar las series, documentales y películas que llegan estos días festivos a Netflix, HBO España, Movistar+, Disney+ y Filmin.

Nos encontramos con un fin de semana largo en el que, por mera lógica de programación, no hay apenas bombazos en las plataformas de streaming pero sí que llegan un par de cosas interesantes como la nueva temporada de 'The Good Fight' en Movistar+ o la primera película como director del siempre interesante Alan Yang.





'The Good Fight' temporada 4 en Movistar+

Aunque con el aviso de que la serie no llegará doblada. Vuelve Diane Lockhart en la temporada 4 de 'The Good Fight'. Unos nuevos episodios en los que nos encontraremos con rostros conocidos de 'The Good Wife' como David Lee (Zach Grenier) y Louis Canning (Michael J. Fox) que pondrán patas arriba los nuevos casos del bufete.

Estreno el jueves en Movistar+

'Brew Brothers' en Netflix

El amor por la cerveza de dos hermanos muy diferentes pero apasionados por el dorado jugo de cereal es el punto de partida de esta nueva comedia protagonzada por Alan Aisenberg, Mike Castle, Carmen Flood y Marques Ray

Estreno el viernes

'Tigertail' en Netflix

Alan Yang ('Master of None') debuta en la dirección cinematográfica con uno de sus temas predilectos: la inmigración. En esta ocasión nos narra la historia de un joven taiwanés que se va a Estados Unidos con una mujer con la que no conecta para comenzar una nueva vida.

Estreno el viernes

'Push: Mucho más que gentrificación' (Movistar+)

'Objetivo: Washington DC' en Movistar (Kiko Vega)

Mike Banning ya no está para estas movidas, pero ahora es personal.

Trilogía especializada en reventar en mil pedazos a cientos de esbirros a golpe de explosiones sorprendentes, ahora también sabe aguantar el tipo de un héroe que ha ido creándose una evolución que poner en peligro.

Marido y padre, pero también hijo, el buen ojo del Butler productor triunfa con un nuevo personaje que aporta, además de una secuencia de acción increíble, mucha humanidad. También una escena post créditos muy cachonda. Por mí que no paren.