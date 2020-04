Quibi: las nueve mejores series y programas para comenzar a exprimir a fondo la nueva plataforma

Seguimos encerrados en casa consumiendo todos los contenidos habidos y por haber, probablemente el momento ideal para que una nueva y experimental plataforma dé luz verde a los suyos. Llega Quibi, la plataforma de streaming para teléfonos que te ofrece nuevas series con unos episodios de una duración ideal para ver en el cuarto de baño. A mí me parece una gran idea, la verdad.

Pequeño gran formato

Lo que en un principio puede parecer una cosa ligera, anecdótica, una plataforma que emite contenido exclusivo para teléfonos y que está diseñada para ver en vertical, ofrece en realidad mucho más de lo que estás pensando. En su primer día entre nosotros, Quibi aterrizó con una oferta atractiva que toca casi todos los palos (estamos esperando por la animación) y que esconde una serie de interesantísimos aportes que empiezan provocando curiosidad para terminar hechos una adicción. Y además está pensada para los que somos zurdos.

Y es que el baile de formatos y tamaños (la pantalla cambia si lo vemos en horizontal o vertical) convierte al espectador en casi realizador. El valor del plano cambia dependiendo de la posición de la pantalla, pudiendo decidir el usuario si prefiere un primero plano del personaje que hable en una conversación o bien mantener un plano general de todos los que estén en la escena. Pero aún hay más.

A lo largo de los tres episodios que han subido de 'Flipped', la divertida sitcom protagonizada por Will Forte y Kaitlin Olson, el jugueteo entre la experiencia de usuario y el espectador hace que uno disfrute de sus enredos volviendo una y otra vez atrás para ver la opción b de la misma escena. Entre un "elige tu propia aventura" a nivel visual y un bloque de cualquier episodio de sitcom. Obviamente, con ese aliciente, la cosa mejora muchísimo.

En la variedad está la diversión

El no menos gigante Will Arnet se pone frente al show 'Memory Hole', un programa en la línea del 'The Joel McHale Show with Joel McHale' que disfrutamos en Netflix en el que la estrella de 'Arrested Development' destroza la cultura popular de su Canadá natal. Muy divertido y nada agotador: no olvides que los episodios de todo lo que tenemos por aquí oscila entre los cinco y los ocho minutos.

Antes hablábamos de 'Flipped', una comedia tan obligatoria como cualquier otra cosa donde Will Forte se deje ver. Sus tres episodios son básicamente el piloto de una sitcom tradicional (suman 20 minutos) y cada uno de sus puntos álgidos son los de cualquier otra serie con sus bloques para publicidad perfectamente marcados. La diversión de la historia y su bestial (aquí sí) juegueteo con el formato y la experiencia que ofrece Quibi, la convierten de momento en una de las indispensables.

Por su parte, 'Most Dangerous Game', la enésima (re)visión del relato homónimo de Richard Connell, se muestra mucho más cauta a la hora de jugar con el formato. En el thriller protagonizado por Liam Hemsworth donde también se deja ver Christoph Waltz. Veremos cómo avanza la narrativa de la serie, pero sus primeros tres capítulos apenas abarcan un par de escenas estáticas, aunque explica sobradamente sus intenciones, convirtiéndola, imagino, en una de las apuestas más ambiciosas de la plataforma.

De momento hay suficiente material para confiar en exprimir al máximo su contenido durante los tres meses de prueba que ofrece la suscripción, y mientras seguimos esperando lanzamientos tan interesantes como 'The Stranger', con Dane DeHaan y Maika Monroe, o '50 States of Fright', donde los hermanos Raimi están detrás de alguna historia, podemos dar por seguro que estaremos entretenidos de sobra. Además de estos programas y series que hemos visto, hay una serie de apuestas seguras para echar las horas muertas y no perder tanto tiempo en ver vídeos de esos que no hay que enviar en WhatsApp.

'Dishmantled': Tituss Burgess, una de las estrellas de 'Unbreakable Kimmy Schmidt' se encarga de meter a una serie de aspirantes/cocineros en una explosión de comida que saborear a través de un cañonazo. Tras ser bañados en comida, los concursantes deberán recrear el plato que han reventado sobre ellos como si fuera una bomba. Sí, el mejor programa de cocina que hemos visto en nuestra vida.

'You Ain't Got These', conducido por Lena Waithe, que se mete de cabeza en el mundo de las zapatillas deportivas. Si no tienes mucho dinero destinado a ampliar tu colección, dolerá.

'NightGowns': Sasha Velour y Sophie Muller hacen equipo en este asombroso y extravagante show rebosante de humor, corazón, realismo y fantasía La mejor receta para estos días.

'When the Streetlights Go On': una de las apuestas más importantes de Quibi, un thriller inquietante y muy bien escrito, esta serie te enganchará en segundos y que tal vez sea la mejor opción para adentrarse en la plataforma.