Estrenos de cine: la destrucción de 'Moonfall' y el prestigio de 'Drive My Car' se unen a la guerra por la taquilla con 'La abuela' soplándole el cogote a Spider-Man

Ya es viernes, y eso significa que en esta santa casa toca repasar las novedades que llegan a nuestras salas de cine, no sin antes echar un vistazo a los resultados de la taquilla del fin de semana pasado. Unas cifras que, aunque vuelven a evidenciar un anquilosamiento terrible —el box office cayó un 25%—, dejan una pequeña alegría en forma de empate técnico entre 'Spider-Man: No Way Home' y 'La abuela' de Paco Plaza.

La cinta de Marvel Studios cerró su séptima —glups— semana en el número uno con 0,52 millones de euros más en el bolsillo, quedando el filme de terror patrio, también distribuido por Sony Pictures, en una ajustada segunda posición con 0,51 millones. Tras ellas, '¡Canta 2!' se niega a abandonar el podio con 0,39 millones tras seis semanas en salas.

Cierran el Top 5 'El callejón de las almas perdidas', que cae un 32% hasta acabar con 0,35 millones de euros, y el estreno de 'Belfast' de Kenneth Branagh, que debutó con unos pobres 0,33 millones. Veremos si los lanzamientos de este 4 de febrero animan un poco el panorama antes de la, probablemente, potente llegada de 'Uncharted' el día 11.

Los estrenos del 4 de febrero de 2022

'Moonfall' (2022)

Tres años después del estreno de su recomendable drama bélico 'Midway', Roland Emmerich vuelve a hacer lo que más le gusta: destruir la Tierra —o, al menos, intentarlo—. Con 'Moonfall', el alemán juega sobre seguro navegando por los lugares comunes del cine de catástrofes mientras se escuda en el carisma de su reparto y confecciona un entretenimiento tan inocuo como divertido.

Crítica en Espinof: ‘Moonfall’: Roland Emmerich firma una divertida orgía apocalíptica que convierte lugares comunes en sellos de autor

'Los ojos de Tammy Faye' ('The Eyes of Tammy Faye', 2021)

Michael Showalter, responsable de 'La gran enfermedad del amor' y la inminente miniserie 'The Dropout', dirige a una irreconocible Jessica Chastain en 'Los ojos de Tammy Faye'; un biopic al más puro estilo rise and fall centraod en la telepredicadora evangelista que da nombre al filme.

'Drive My Car' ('Doraibu mai kâ', 2021)

Tras hacerse con el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, los premios FIPRESCI y al mejor guión en el Festival de Cannes y cosechar un buen número de premios y nominaciones a lo largo de la temporada de premios, lo nuevo de Ryûsuke Hamaguchi —'La ruleta de la fortuna y la fantasía'— llega con su drama centrado en el diálogo y extendido a lo largo de —ojo— 169 minutazos 'Drive My Car'.

Crítica en Espinof: Cannes 2021: 'Bergman Island' de Hansen-Løve y 'Drive My Car' de Hamaguchi, dos visiones sobre el vínculo del arte con la vida y su poder de inspiración

Y además...

'El brindis' ('Le discours', 2020)

'Destino a Brighton' ('The Pebble and the Boy', 2021)

'Tundama y el templo del sol' ('Tundama', 2020)

'Canto cósmico. Niño de Elche' (2021)

'Petra de San José' (2021)

