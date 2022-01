Estrenos de cine: las nuevas películas de Guillermo del Toro y Will Smith buscan revitalizar una taquilla que continúa coronada por Spider-Man

Las expectativas estaban por las nubes después de las fantásticas cifras que la nueva 'Scream' había cosechado en salas estadounidenses, llegando a desbancar a una 'Spider-Man: No Way Home' que llevaba anclada al número uno en taquilla desde hacía un mes. Por desgracia, el éxito yanqui de Ghostface no se ha repetido en España, donde la última película de Marvel volvió a ocupar el trono en un box office que cayó un 22%.

La aventura del trepamuros de Tom Holland cosechó 0,84 millones de euros, cayendo por primera vez por debajo del millón desde su estreno hace cinco semanas. Tras ella, 'Scream' debutó con unos aceptables —sin alardes— 0,61 millones de euros, quedando muy cerca de '¡Canta 2!', que continúa rascando podio con 0,46 millones en su cuarta semana en cartel.

El Top 5 con lo más visto lo cerraron 'Mamá o papá' con 0,21 millones en su quinta semana y 'The King's Man: La primera misión', que clausuró el periodo comprendido entre el 14 y el 16 de enero con unos pobres 0,17 millones. ¿Conseguirá alguna de las novedades refrescar la decepcionante recaudación total del pasado fin de semana? Personalmente, no tengo todas conmigo, pero veamos que nos van a ofrecer los cines a partir de este viernes 21.

Los estrenos del 21 de enero de 2022

'El callejón de las almas perdidas' ('Nightmare Alley', 2021)

Guillermo del Toro se rodea de un reparto espectacular, compuesto por nombres como Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Willem Dafoe o Toni Collette, en esta nueva adaptación de la novela de William Lindsay Gresham. Un noir con una narrativa un tanto densa, pero con una aproximación visual excepcional —el trabajo de Dan Laustsen es digno de Óscar—, que traslada a la pantalla el amor y la fascinación del director por el medio cinematográfico.

Crítica en Espinof: 'El callejón de las almas perdidas': un largo y fascinante noir de Guillermo del Toro que funciona mejor cuando quiere ser como 'Carnivàle'

'El método Williams' ('King Richard', 2021)

Reinaldo Marcus green dirige a Will Smith —ganador del Globo de Oro al mejor actor de drama— en este biopic deportivo centrado en la figura de Richard Williams, padre de las tenistas Venus y Serena Williams. Drama, familia y tenis en una de las producciones clave de la temporada de premios.

'One Shot (Misión de rescate)' ('One Shot', 2021)

James Nunn, que debutó en 2021 con la muy recomendable 'Francotirador (Tower Block)', llega a nuestros cines de la mano de Scott Adkins en 'One Shot'; un actioner presentado en un —falso— plano secuencia de hora y media que brinda una inyección de adrenalina inmejorable. 90 minutos intensos, divertidísimos, violentos y planteados con mucha más inteligencia de la que cabría esperar.

'Agente 355' (2022)

Simon Kinberg, director de 'X-Men: Fénix Oscura' —glups— convierte a actrices de primer nivel como Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger o Lupita Nyong'o en un equipo de agentes especiales en este thriller de acción y espionaje que podría resultar mucho más genérico de lo que nos hubiese gustado —sobre todo contando con semejante repartazo—.

Y además...

'El caso Villa Caprice' ('Villa Caprice', 2020)

'La estrella de los simios' ('Apstjärnan', 2021)

'Chico mocoso' ('Rotzbub', 2021)

'Noche de fuego' (2021)

'Mi adorado Monster' (2021)

Crítica en Espinof: 'Mi adorado Monster', un divertido, entrañable y muy bizarro documental sobre la pasión desde el lado oculto del cine

