Estrenos de cine: superhéroes en crisis, intrigas palaciegas y comedias rurales

Poco a poco vamos escalando la cuesta de enero, algunos con más pereza y morriña vacacional que otros, pero si necesitáis algo de gasolina que os permita superar el primer mes del año, este viernes 18 nuestros cines nos dan la mejor inyección de energía con unos estrenos encabezados, al fin, con la nueva película de M. Night Shyamalan, con la que cierra su trilogía de superhéroes iniciada con 'El protegido'.

Además de esto, lo último del irrepetible Yorgos Lanthimos tras 'El sacrificio de un ciervo sagrado', una nueva comedia española de la factoría Atresmedia, dramas caninos y el retorno de los Lunnis completan una oferta de lo más variopinta.

'Glass' (2019)

A favor: El magnífico abrazo de la película al mundo del cómic, capturando la esencia más pura del medio tanto a nivel temático como narrativo. También merece la pena ensalzar a su carismático trío protagonista —fantásticamente tratado—, su fantástico mensaje y, sobre todo, el sello de autor de un M. Night Shyamalan que ha vuelto en plena forma.

En contra: Que la trilogía de superhéroes de Shyamalan haya llegado a su fin. Que seas detractor del director indio y no comulgues con su estilo; 'Glass' es puro M. Night, le pese a quien le pese.

Crítica en Espinof: 'Glass': un estupendo cierre para la trilogía aunque no está a la altura de 'El protegido'

'La favorita' ('The Favourite', 2018)

A favor: Por encima de su diseño de producción y de su magnífico reparto —fantásticas Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz—, la dirección de un Yorgos Lanthimos que mantiene la inmensa mayoría de sus señas de identidad en su obra más accesible hasta la fecha sin dejar de ser un cineasta único.

En contra: El miedo de que la maquinaria de la industria termine borrando poco a poco el indiscutible genio de Lanthimos. Pese a su rebaja, el estilo del realizador continúa muy presente, y no está hecho para todo tipo de público.

Crítica en Espinof: 'La favorita': Lanthimos prosigue haciendo más asequible su cine sin dejar de lado la extravagancia

'Gente que viene y bah' (2019)

A favor: Contar con dos actrices del nivel de Carmen Maura y Alexandra Jiménez en su reparto es un valor añadido. El background televisivo de su directora Patricia Font en series como 'Pulseras rojas' y su cortometraje ganador del Goya 'Café para llevar' invitan a confiar en la cinta.

En contra: Parece que su sentido de la comedia no se desmarca demasiado del prototípico humor de producción Atresmedia —que tiene sus seguidores, de eso no hay duda—. Que no tengas en demasiada alta estima las habilidades interpretativas de Clara Lago.

'Uno más de la familia' ('A Dog's Way Home', 2019)

A favor: Sus mensajes positivos, idóneos para un visionado en familia, y una narración más que digna de, Charles Martin Smith, que firmó 'Air Bud' en 1997, así que algo entiende de canes. Como te gusten los perros, prepárate para enamorarte del protagonista.

En contra: Todo apunta a que 'Uno más de la familia' va a utilizar todas y cada una de las herramientas más manipuladoras y lacrimógena para emocionar e intentar que eches la lagrimilla.

'La gran aventura de los Lunnis y el libro mágico' (2019)

A favor: Como entretenimiento para los más pequeños de la casa parece una apuesta más que segura. No puede negarse que los Lunnis siguen siendo adorables.

En contra: La propuesta parece tener un cariz demasiado infantil como para poder interesar a los espectadores algo más mayores —ni qué decir a los padres—. Técnicamente no parece demasiado ambiciosa, especialmente en lo que respecta al uso del CGI.

'Caso Murer: El carnicero de Vilnius' ('Murer', 2018)

A favor: El tratamiento cercano al documental que se da a la historia real de Franz Murer, muy afortunado y adecuado al contenido. Como drama judicial promete una experiencia tan intensa como dura.

En contra: Puede que, tratando un tema tan delicado dentro de la infinidad de resquicios históricos que pueden estudiarse del Holocausto, resulte un tanto superficial.

'Mujeres, de Coque Malla' (2018)

A favor: En pleno 2019 huelga decir que Coque Malla es una personalidad sobradamente interesante en el mundo de la música, y poder conocerle algo más de cerca gracias a un documental siempre es una buena noticia para sus seguidores.

En contra: Como sucede en este tipo de documentales biográficos centrados en un artista, como no tengas un interés particular en su figura y salvo sorpresa, la película no podrá satisfacerte.

'Dios no está muerto: Una luz en la oscuridad' ('God's Not Dead: A Light in Darkness', 2018)

A favor: Que seas fan de la ahora trilogía y te interesen particularmente sus lecturas sobre el estado actual de la iglesia católica.

En contra: Su pinta de panfleto alt-right católico, su factura telefilmesca, sus interpretaciones...

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Glass'. Más que una película notable, 'Glass' es la mayor carta de amor que M. Night Shyamalan podría haber dedicado el mundo del comic. Una auténtica delicia que captura entre sus fotogramas la esencia más pura del noveno arte, trasladando los rasgos característicos de la viñeta a la gran pantalla en un thriller de superhéroes único, apasionante y con todo el sello autoral que ha hecho grande al realizador indio. Brutal.

Juan Luis Caviaro: 'Aquaman'. Porque es uno de los grandes espectáculos del cine de 2018. James Wan orquesta una adaptación de cómic ejemplar, con esa imaginación sin límites que transmitía la saga 'Star Wars'. Para ser DC es inesperadamente divertida y absurda (un absurdo que encaja con el material), con una historia sencilla pero ajustada a los temas y bien narrada (más difícil de lo que parece en el DCEU) y posee unos momentazos épicos para el recuerdo (esa escena con la bengala). Es una película que me habría enloquecido de niño pero que aún puedo disfrutar de adulto.

Mikel Zorrilla: 'Asterix y la poción mágica'. Porque ofrece un buen pasatiempo para toda la familia con algunas escenas muy divertidas y sabe mantener el tono que nos hizo enamorarnos de los personajes creados por Hergé y Goscinny. Flojea algo al final y se queda por debajo de su predecesora, pero es que La residencia de los dioses es la mejor película sobre Astérix y Obélix hasta la fecha

Os recordamos que también podéis ver nuestras recomendaciones de la semana pasada y de la anterior, por si alguna de nuestras seleccionadas no llega a los cines de vuestra localidad o queréis alguna otra alternativa.