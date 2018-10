Estrenos de cine: terrores de internet, thrillers rurales y comedias de instituto

Después de los diez días que he pasado en el Festival de Sitges, vuelvo al mundo real para encargarme, entre otras cosas, de traeros de nuevo la información de rigor sobre los estrenos de cartelera; y lo hago en una semana que trae bajo el brazo un buen puñado de novedades de lo más variopintas entre las que cabe destacar la traslación a la gran pantalla del terrorífico 'Slender Man'.

Además de las aventuras y desventuras del popular personaje del creepypasta, este 19 de octubre nuestros cines reciben el nuevo largometraje de la productora de 'Tarde para la ira', una comedia protagonizada por Kevin Hart, el último trabajo del prestigioso cineasta coreano Lee Chang-Dong y un largometraje en el que Glenn Close postula para alzarse con el Óscar a mejor actriz en la próxima ceremonia de entrega de premios.

'Slender Man' (2018)

A favor: Puede funcionar como el antídoto perfecto contra el síndrome de abstinencia que nos ha dejado a muchos el Festival de Sitges o para todos aquellos que necesiten su dosis de terror semanal, independientemente de la calidad de esta. Está hecha para el público menos exigente y para la inmensa mayoría del sector adolescente —target principal del filme—.

En contra: 'Slender Man' es un auténtico despropósito a nivel formal, narrativo y estilístico. Es un refrito de mil y un clichés del género, es hortera, trasnochada, no tiene coherencia interna y encima copia sin descaro la premisa de 'Ringu' de Hideo Nakata. Abominable.

'Animales sin collar' (2018)

A favor: Detrás de este largometraje de Jota Linares está la productora que nos trajo en 2016 la maravillosa 'Tarde para la ira' de Raúl Arévalo, lo cual es un importante sello de confianza. Natalia de Molina promete encabezar el reparto con una interpretación solvente y que exprime todo su talento.

En contra: Por algún motivo transmite la sensación de haberla visto con anterioridad. Habrá que ver si su propuesta de thriller político en clave rural logra que hagamos olvidar, aunque sea en parte, a la fantástica 'El reino' de Rodrigo Sorogoyen.

'Escuela para fracasados' ('Night School', 2018)

A favor: Ver a Tiffany Haddish en una nueva comedia, por muy irregular que sea, siempre es una buena noticia. Como siempre, los mecanismos de la comedia actúan de forma distinta en cada espectador, así que el filme tendrá público que sepa disfrutar de su sentido del humor.

En contra: La trayectoria de Malcom D. Lee como director no ayuda a presagiar nada bueno —'Scary Movie 5', 'Plan de chicas', 'La barbería 3'...—. Parece que la interpretación de Kevin Hart va a ser tan cargante como el escaso nivel de inteligencia del humor de la película —sí, tiene chistes de pedos—.

'La buena esposa' ('The Wife', 2017)

A favor: La combinación entre el realizador sueco Björn Runge —'Happy End'— y un dúo de intérpretes protagonista compuesto por nada menos que Glenn Close y Johnathan Pryce sólo puede resultar en algo positivo, y ya es motivo más que suficiente para poner 'La buena esposa' en nuestro punto de mira.

En contra: Queda por ver si esta adaptación de la novela de Meg Wolitzer no termina perjudicada por su exceso de academicismo y por la aparente sensación de narrar una historia contada una y mil veces con anterioridad. Formalmente parece un tanto plana.

'Miau' (2018)

A favor: Ignaio Estaregui ya apuntó maneras con su debut en el largo 'Justi&Cia', y para su segunda película se ha rodeado de un elenco al que da gusto ver reunido y que incluye a grandes como Jose Luis Gil, Luisa Gavasa y, sobre todo, al genial Manuel Manquiña. Promete humor sencillo y sin concesiones.

En contra: La fórmula de atracos en clave cómica con jubilados de por medio ya se ha visto con anterioridad y con dispares resultados; habrá que ver qué tal aguanta la aproximación de Estaregui al subgénero a estas alturas.

'Burning' ('Buh-ning', 2018)

A favor: Formalmente es una auténtica delicia, con un trabajo de cámara y puesta en escena de Lee Chang-Dong y su director de fotografía Kyung-pyo Hong impecable. Sus enigmáticos personajes y los intérpretes que les dan vida, una combinación perfecta para la intrigante primera mitad del filme.

En contra: Superado el ecuador de la película, la trama se pierde entre ínfulas, excesos poéticos y una pedantería tan irritante como la falta de resolución a los enigmas que se plantean a lo largo de sus innecesarias dos horas y media de duración. Su cadencia y falta de sustancia la hacen soporífera.

'Petra' (2018)

A favor: Bárbara Lennie, Álex Brendemühl y Marisa Paredes son algunos de los nombres que encontramos entre su reparto, algo que invita a aproximarse al largometraje sin demasiados miramientos. Los amantes del cine de autor tienen un motivo para celebrar el regreso de Jaime Rosales cuatro años después de su 'Hermosa juventud'.

En contra: Por muy convencional que pueda parecer a simple vista, no debemos olvidar que 'Petra' es un filme concebido por Rosales, para bien y para mal; algo que tiene sus virtudes pero que podría derivar a terrenos excesivamente autorales que no cuajen con la mayoría del público.

'Matar o morir (Peppermint)' (2018)

A favor: Tiene a la batuta a Pierre Morel, que algo sabe de acción —suya es la genial primera entrega de 'Venganza' protagonizada por Liam Neeson, 'Desde París con amor' o la estimable 'Distrito 13'—. Además, cuenta con Jennifer Garner como protagonista haciendo las veces de una especie de Charles Bronson femenina entrenada para matar.

En contra: El tráiler siembra dos grandes dudas. La primera de ellas es si la película podrá dosificar esa parte melodramática que se entrevé. La segunda es si la trama de suspense de rigor estará a la altura de la acción y aportará algo positivo al conjunto en lugar de hacerlo más aburrido de lo que debería.

'¡A ganar!' ('The Miracle Season', 2018)

A favor: Por destacar algo, la presencia de Helen Hunt y el mensaje positivo que puede extraerse de la historia real que adapta el filme. Más allá de esto, poco más tiene que ofrecer esta '¡A ganar!'.

En contra: Parece que la película no encuentra la diferencia entre el drama deportivo y el producto lacrimógeno, ñoño y casi emocionalmente pornográfico. Da la sensación de ser más una especie de manual de autoayuda y superación que una película.

'Desenterrando Sad Hill' (2018)

A favor: Más que un documental al uso, es un canto al séptimo arte y a uno de los largometrajes más relevantes de la historia del western y del cine. Cuenta con un repertorio de grandes nombres que incluye a titanes de la industria como Ennio Morricone, Joe Dante, Álex de la Iglesia o Sergio Salvati.

En contra: Formalmente no sorprende en absoluto y no puede ocultar su condición de producción modesta. Ni falta que hace.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'The Night Comes for Us'. Después de firmar la estimable 'Headshot', el indonesio Timo Tjahjanto vuelve con un nuevo espectáculo que se posiciona como una de las mejores películas de acción y artes marciales que nos ha regalado el género en toda su historia. Si estábais disgustados porque 'The Raid 3' se quedó en el tintero, no os preocupéis; porque 'The Night Comes for Us', sus desmedidos niveles de violencia, sus alucinantes coreografías y su sentido del espectáculo han llegado para que os olvidéis —aunque no sea por completo— de la saga de Gareth Evans. Brutal.

Juan Luis Caviaro: 'El reino'. Una de las mejores películas del año. Tras sorprender con 'Que Dios nos perdone', Rodrigo Sorogoyen vuelve a firmar otro impecable thriller que no da respiro al espectador. La puesta en escena es ejemplar y se apoya en un reparto acertadísimo; todos los actores funcionan en este torbellino narrativo sin dejar de lado sus personajes, ayudando a crear esta emocionante odisea que retrata sin piedad a gran parte de la clase política española.

John Tones: 'La sombra de la ley'. Dani de la Torre dirige una auténtica superproducción de época que se dobla un poco bajo su propio peso. Con excelentes actores y valores de producción extraordinarios, así como una interesante elección de la época en la que se ambienta la acción (la época de la eclosión del anarquismo catalán), a veces el mastodonte renquea, y oculta problemas de ritmo bajo grúas interminables, decenas de extras y un diseño de producción muy vistoso.

Mikel Zorrilla: 'La buena esposa'. Cuenta con una extraordinaria interpretación de Glenn Close que no sería de extrañar que le hiciera ganar su primer Oscar. Además, Jonathan Pryce le da muy bien la réplica con un personaje más complicado de lo que parece y la historia es interesante aunque está desarrollada más pensando en el lucimiento de ella que en explorar a fondo sus posibilidades.

También te animo a consultar las recomendaciones de la semana pasada y la anterior, si las que te recomendamos aquí no están en los cines de tu ciudad.