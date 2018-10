Estrenos de cine: llegan Venom y Christopher Robin entre cine español y aclamados romances

Viernes, ¡día de estrenos! Arranca un fin de semana cargado de atractivas novedades cinematográficas, entre las que destacan la adaptación de los cómics de 'Venom', un producto familiar de Disney como 'Christopher Robin' y dos aclamados romances, 'Ha nacido una estrella' y 'Cold War'. Pero, en el extraño caso de que ninguna de estas cuatro propuestas te interesen, hay más.

Estando mi colega Víctor en Sitges, viendo pelis y bebiendo cócteles en la playa, tomo yo el relevo de la sección de estrenos de cine. Todo sigue igual, excepto las opiniones y los pronósticos, inevitablemente personales. A continuación puedes repasar las películas que llegan a las carteleras españolas a partir de hoy, 5 de octubre:

'Venom' (2018)

A favor: el reparto, encabezado por Tom Hardy, Michelle Williams y Riz Ahmed. Ver por primera vez una película centrada en Venom es razón más que suficiente para que los fans de las adaptaciones de cómics se pasen por el cine.

En contra: casi todo, empezando por el engaño perpetrado por los responsables de la película, que tras prometer una película violenta han estrenado un montaje recortado para adolescentes (dice Hardy que falta lo mejor de la película). Las críticas están siendo negativas, en su mayoría, y lo más triste es que nadie se sorprende.

'Ha nacido una estrella' ('A Star is Born', 2018)

A favor: una gran historia de probada eficacia y la aparente química entre Bradley Cooper y Lady Gaga. Según las críticas, ambos bordan sus papeles y ella está especialmente brillante.

En contra: que uno ya haya visto más de una versión de este relato y pueda aburrirse con esta actualización. Si no soportas las historias de amor, desde luego huye de esto.

'Christopher Robin' (2018)

A favor: el elenco liderado por Ewan McGregor y la garantía de una comedia dramática bien ejecutada, a cargo del director Marc Forster ('Descubriendo Nunca Jamás'). Los fans de Winnie The Pooh tienen una cita ineludible con esta producción.

En contra: esperar más de un producto prefabricado pensado para agradar y entretener, para pasar el rato con la familia y comer palomitas, no para convertirse en tu nueva película favorita. Si buscas buen cine o algo más emocionante, no piques el anzuelo.

'Cold War' (2018)

A favor: lo nuevo de Pawel Pawlikowski ('Ida') llega por fin tras su aclamado estreno en festivales, con el premio a la mejor dirección en Cannes bajo el brazo. Es una película hermosa, una auténtica obra de arte.

En contra: que uno pueda asustarse ante la opción de ver una producción polaca en blanco y negro. Si es así, míralo de este modo: no llega a la hora y media, no da tiempo a aburrirse. Y luego podrás decir que has visto cine polaco.

'Ola de crímenes' (2018)

A favor: un reparto lleno de estrellas del cine español, con Maribel Verdú al frente, y la mirada de Gracia Querejeta tras las cámaras.

En contra: que se vea demasiado negra para quien busque una comedia ligera, o demasiado ligera para quien busque una comedia negra. Veremos cómo funciona en su primer fin de semana, puede ser crucial.

'Ánimas' (2018)

A favor: a priori, la película de Laura Alvea y José F. Ortuño resulta atractiva y diferente dentro del cine nacional. Es cuestión de tirarse a la piscina.

En contra: el tráiler deja en evidencia la falta de credibilidad de los actores, no convencen ni transmiten lo que deben sentir sus personajes. Así es difícil meterse en una narración.

'Viaje al cuarto de una madre' (2018)

A favor: la garantía de ver otra gran interpretación de Lola Dueñas y, según las críticas, Anna Castillo no se queda atrás. Parece que el debut de la directora Celia Rico merece mucho la pena.

En contra: el tono que deja ver el tráiler no es el más atractivo, parece un drama muy simple y tosco. A unas malas se puede hacer sesión doble y ver 'Venom' y esta, por compensar.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: ‘El Reverendo’. Con su último trabajo, Paul Schrader no sólo firma una de las mejores películas que se estrenarán en nuestros cines este 2018, sino la más brillante de su filmografía reciente. Con un clasicismo delicioso en su narrativa —que incluye un inteligentísimo empleo de la relación de aspecto— un Ethan Hawke colosal y una exploración existencialista de la culpa y la esperanza, el guionista de 'Taxi Driver' nos ha regalado una joya del cine más puro.

Juan Luis Caviaro: 'Cold War'. Como decía más arriba, lo nuevo de Pawlikowski es una maravilla. Es la película más hermosa que he visto este año. Además de su increíble fotografía en blanco y negro, su sorprendente diseño de producción (nada que envidiar a Hollywood) y sus excelentes protagonistas, la historia consigue evitar los tópicos del trillado género romántico para mantener siempre el interés. Imprescindible para cualquier amante del cine.

También te animo a consultar las recomendaciones de la semana pasada y la anterior, si las que te recomendamos aquí no están en los cines de tu ciudad.