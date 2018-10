Continúa el drama de 'Venom': Tom Hardy cree que falta lo mejor de la película y las primeras opiniones parecen confirmarlo

Se acerca el 'Venom' de Sony, y no huele bien. Ayer tuvo lugar la premiere en EE.UU. y se levantó el embargo para publicar reacciones en las redes sociales (hay división de opiniones, tirando a negativas); mañana habrá pases de prensa en España y podremos leer las primeras críticas, a sólo dos días del estreno. Que los comentarios vayan a llegar tan tarde es motivo para preocuparse.

Tampoco hay mucho hype, ni siquiera entre los fans del cine de superhéroes. Los trailers no han sido muy efectivos y hace poco nos enteramos que 'Venom' tiene una clasificación PG-13 (para mayores de 13 años) cuando hace meses se prometió que veríamos al personaje más violento de Marvel. El pesimismo ha aumentado después de que Tom Hardy, la gran estrella de la película, haya dicho que sus escenas favoritas fueron cortadas.

En el habitual junket de promoción de 'Venom', Tom Hardy y Riz Ahmed, otro de los protagonistas, estaban hablando con Comics Explained cuando surgió una pregunta muy común: "¿Cuál es vuestra escena favorita del film?". Lo habitual en estos casos es vender el estreno y contar algo que genere expectativas. Hardy no lo hizo. Puede que sea demasiado visceral y sincero para andarse con rodeos o ser correcto, así que dijo esto:

"Hay cosas que no están en esta película. Hay como 30 o 40 minutos de escenas que no están. Escenas de marionetista loco. Escenas de comedia negra. ¿Sabes lo que digo? Simplemente no entraron."

Por suerte para Sony, Ahmed es más profesional y salió al paso de las palabras de Hardy para bromear y quitar hierro al asunto, alegando que probablemente eliminaron todas esas escenas porque no eran buenas. Hardy se lo tomó con humor y se acordó del meme "Sad Affleck": "¿Está sonando 'The Sound of Silence'? Hello darkness, my old friend... Gracias, hermano". Entonces dirige la cuestión a su compañero, y Ahmed contesta con el mismo tono de cachondeo:

"Hay una escena donde estamos juntos y tú eras mucho mejor que yo, me alegra que la cortaran."

Sin haber visto la película ni saber qué escenas que faltan, puede que Ahmed tenga razón... aunque si unimos lo que dice Hardy con la decisión de Sony de hacer una película apta para adolescentes, da la sensación de que han metido la tijera para evitar la "R".

Durante la premiere, un reportero recordó a Hardy sus declaraciones y quiso saber si quería matizarlas o aportar algo. Esta vez, el actor, con cierta incomodidad, seguramente tras recibir un toque de atención de Sony, se escudó en la versión de Ahmed (como actor las cosas se experimentan de otro modo durante el rodaje) y se limitó a vender la película, calificándola de "alucinante".

Las primeras opiniones sobre 'Venom'

El problema es que, al parecer, 'Venom' no es alucinante. Como decía, ya circulan opiniones sobre la película y las reacciones están divididas entre los que hablan de desastre ("mala nivel Catwoman") y los que afirman haberse divertido con Hardy y Venom aunque me llama la atención que tengan dudas sobre las intenciones de las escenas cómicas, como si temieran haberse reído donde no debían. A continuación he recopilado algunos tuits:

#Venom is Catwoman level bad, with Tom Hardy's worst performance since This Means War.

DON'T SEE THE MOVIE! — Daniel R (@DanielRPK) 2 de octubre de 2018

It breaks my heart to say #Venom doesn't work. While the symbiote looks fantastic, the rest of the movie is a mess. Rough CGI, poor story plotting and a schizophrenic tone. Trying to launch this world without Spider-Man is too large of a hurdle. Disappointing. @VenomMovie pic.twitter.com/G5SDLjeCaL — Sean O'Connell (@Sean_OConnell) 2 de octubre de 2018

Tom Hardy's performance in #Venom is either Johnny Depp in the first PIRATES OF THE CARIBBEAN or Chris Klein in STREET FIGHTER: THE LEGEND OF CHUN-LI. Either way, it's not boring. — Scott Mendelson (@ScottMendelson) 2 de octubre de 2018

Think Affleck Daredevil. Think Ang Lee Hulk. Think Halle Berry Catwoman. That's...I mean, that's really all there is to be said, I think. It's absolutely bizarre. — The Mothmeg 🔜 NYCC (@rustypolished) 2 de octubre de 2018

VENOM is mostly just fine but has a new moments of inspired comedy work from Tom Hardy — Esther Zuckerman (@ezwrites) 2 de octubre de 2018

Action-sequences and Eddie and Venom's odd relationship are the highlights of #Venom but if Sony wants to move forward with a universe, it needs to just keep the few parts that work and scrap the large portion which does t. — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) 2 de octubre de 2018

Sorry to say that #Venom is pretty much a complete failure - a tonal mess that feels 15 years old, ignoring the storytelling strides that the superhero genre has made in recent years.



A few fun Venom-centric moments aside, it has nearly nothing to offer. Don't get your hopes up. — Tom Horrorgensen (@Tom_Jorgensen) 2 de octubre de 2018

#Venom is a one-man buddy film bonded with an antihero origin story. And Tom Hardy pulls it off like only he can pic.twitter.com/d2AblUvWjF — Chris Sylvia (@sylvioso) 2 de octubre de 2018

Significant chunks of #Venom don’t work *at all* but there is some serious charm to the Eddie/Venom relationship. Not sure I had the intended reactions to some scenes but fun is fun - even when it’s totally ridiculous, right? It’s too bad they didn’t go for the R rating though. — Perri Nemiroff (@PNemiroff) 2 de octubre de 2018

#Venom wasn’t as bad as everyone was saying it was going to be. Tom Hardy is and always will be a great actor, and I laughed a lot — but I’m not sure whether that was intentional or not. Post-credit scene is 🔥 — Beatrice Verhoeven (@bverhoev) 2 de octubre de 2018